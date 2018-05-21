Бесплатные фильмы в поезде: lifecell запустил новую услугу в Интерсити для всех пассажиров

Вспомните свою последнюю поездку в поезде. Семь-восемь часов длятся как вечность, если не позаботиться о своем досуге заранее. Обычно перед поездкой нужно потратить несколько часов, чтобы закачать на гаджет фильм, сериал или побольше музыки. Но об этом вспоминаешь буквально перед выходом из дому.

Представьте, что это все уже есть в поезде. База бесплатных фильмов и сериалов, которые можно смотреть, не загружая на смартфон, планшет или ноутбук. И это уже реальность. "Портал кинопутешествий" уже тестируют в поезде Интерсити "Киев-Львов".

Это новая услуга lifecell, которой могут воспользоваться все. Оператор вместе с порталом MEGOGO открывает пассажирам базу фильмов. Экшн-фильмы, комедии, драмы, сериалы и мультфильмы можно посмотреть онлайн. Это бесплатно и не занимает места на гаджете.

19 мая lifecell протестировал сервис в поезде №743 Киев-Львов. Во время первого рейса с "Портала кинопутешествий" к платформе подключилось одновременно 349 пассажиров поезда, 130 из которых смотрели одновременно фильмы, максимальная скорость при просмотре составляла 179 Мбит/с.

Екатерина и Андрей узнали о новой услуге, когда сели в поезд. "Такого сервиса в поездах нам не хватало. При длительных поездках мы обычно забиваем память гаджетов по максимуму фильмами, музыкой. В этот раз мы успели скачать только один фильм, которого хватило бы на два часа поездки. Этот портал кинопутешествий нас выручил. Мы даже не начинали смотреть фильм, который скачали в спешке", – рассказывает Екатерина. Получить доступ к порталу просто. Это можно сделать одним из трех способов. Нужно подключиться к сети Wi-Fi "Cinema Travels portal".

Далее необходимо зайти на сайт lifecell.megogo.net или отсканировать QR-код, который будет размещен на подголовниках, плакатах в вагонах и информационных листовках. В вагоне также будут плакаты с разъяснениями и QR-кодом, который открывает доступ к порталу – достаточно просканировать его смартфоном. Но сначала нужно подключиться к "Cinema Travels portal". К "Cinema Travels portal" можно подключиться только, чтобы посмотреть фильм.

Других ограничений в сервисе нет. Можно смотреть любое количество фильмов до конца поездки.

Пока оператор будет тестировать услугу, чтобы через несколько месяцев запустить на остальных рейсах Интерсити. После тестирования lifecell расширит наполнение портала. Пассажиры получат доступ к аудио, электронным книгам, играм и музыке.