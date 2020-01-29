Бесплатный медосмотр: как простому украинцу пройти обследование

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медицинского осмотра с 1 апреля 2020 года. Пока только для ветеранов. А тем временем, журналисты "Сегодня" решили разобраться, что же такое полное обследование, куда бежать, сколько это стоит и какие анализы нужно сдать, чтобы быть уверенным – ты здоров.

"Я предлагаю идти в гости к семейному врачу, даже если ничего не беспокоит совсем, раз в год", – говорит Татьяна Аникеева – терапевт, главный врач частной клиники.

Первая инстанция – ваш семейный врач. Если такового нет, можно выбрать для себя ближайшую поликлинику, где сразу же подписать декларацию. Теперь можно получить бесплатный гарантированный пакет услуг. А это – общий анализ крови, анализ мочи, на глюкозу и холестерин, измерение давления и кардиограмму. Из бесплатных услуг – быстрые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ и вирусные гепатиты. А еще – флюорография, ультразвуковая диагностика, маммография и визит к гинекологу.

Звучит хорошо, но на самом деле все выглядит совсем иначе. Если вы хотите полное обследование здесь и сейчас, то будете разочарованы, ведь так называемое "полное бесплатное обследование" заканчивается на приеме семейного доктора, измерении давления и анализах крови.

Дальше – все должно быть по графику. И не вашему. А часто – даже не в одном и том же месте. Диагностический центр отдельно, семейный врач – отдельно. Время работы – тоже не совпадает.

"За один день это нереально сделать. Потому что иногда пациенты приходят планово, у врача график не совпадает, например", – говорит Олеся Крупка, семейная врач.

"Если мы говорим о государственных клиниках, это неделя", – рассказывает Татьяна Аникеева – терапевт, главный врач частной клиники.

Реальный срок прохождения полного медобследования – неделя. Вот и получается, что имея желание пройти полный бесплатный медосмотр хотя бы раз в год – мы не можем найти для этого времени. Куда проще с клиниками частными – все услуги там можно получить быстро. Но придется раскошелиться. Средняя стоимость одной консультации в таких больницах – полтысячи гривен.

Кроме того, стоит обратить внимание на еще один очень важный момент.

"Если мы говорим об онкологии, то, к сожалению, общий анализ мочи, общий анализ крови никакую первую стадию не показывают", – говорит доктор.

Ежегодно более 130 тысяч украинцев узнают о своем страшном диагнозе. Для понимания масштаба трагедии – это как население довольно большого города. К примеру, Ужгорода. Итак. Получается, плати – не плати, проверяйся или нет, а болезнь может постучать неожиданно, когда шансов на спасение почти нет.

"Очень маленькую онкологию легких, которая там менее полусантиметра, очень тяжело выявить на флюрографии, единственный метод диагностики на ранней стадии – это компьютерная томография", – говорит терапевт Аникеева.

"Можно сдать в поликлинике общий анализ крови, кардиограмму, надо хорошо попросить какую-то тетю Машу, чтобы она сделала и потом упросить какого-то кардиолога одним глазом на нее глянуть. Но это никак не покажет, что у вас есть какое-то заболевание, не даст вам ответы на какие-то вопросы. Нужно углубляться", – уверена онколог Александр Васильченко.

Речь идет об онкоскрининге. Большинство форм рака можно вылечить. Но – на начальной стадии. Об этом по собственному опыту знает – сегодня – опытный онколог, а раньше пациентка Александра Васильченко. Опухоль кости ей диагностировали еще в 12 лет.

"Все только потому, что вовремя узнали. То есть мы вовремя смогли поставить диагноз. У меня была вторая стадия. Если бы я проходила еще полгода, скорее всего болезнь бы вышла из своих берегов, захватила бы другие органы и шансов вылечиться оставалось бы минимум. Скорее всего ноль", – делится она.

Итак. Какие обследования и в каком возрасте мы должны проходить? На самом деле, врачей не так уж и много.

"Женщина должна каждые полгода ходить на УЗИ молочных желез, на консультацию к гинекологу, делать раз в год рентген или флюорографию легких", – говорит онколог.

Мужчинам – раз в год нужно посещать уролога. Впрочем, после 45-ти лет список следует расширить. Сдать кровь на онкомаркер. Мужчинам – предстательной железы, женщинам – молочной железы и яичников. И раз в два года делать маммографию. Также не стоит забывать о колоноскопии – не слишком приятном исследовании толстой кишки, которое на самом деле необходимо.

Помните, многие серьезные болезни развиваются почти бессимптомно. И вот такие простые вещи помогут выявить их на ранней стадии. А это – половина победы над недугом.

Напомним, программа медгарантий запускается с 1 апреля. Она включает шесть видов медицинской помощи и программу возмещения стоимости лекарств.

На оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП.

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