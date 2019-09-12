"Бест дринк 2019" определил производителя лучших напитков Украины – 5 гран-при у Золотоношского ЛВЗ "Златогор"

«BEST DRINK» проводится при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия, что свидетельствует о важном значении этого мероприятия для развития промышленности и формирования потребительского спроса

На этой неделе в Киеве в рамках Всеукраинской недели пищевых технологий получили почетные награды в разных категориях лучшие среди украинских производителей продуктов питания и напитков. В частности, комиссия X дегустационного конкурса напитков "BEST DRINK 2019" определила победителей из 39 достояных образцов 9-ти отраслевых предприятий Украины. "BEST DRINK" проводится при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия, что свидетельствует о важном значении этого мероприятия для развития промышленности и формирования потребительского спроса. Образцы оценивали по международным стандартам, используя 100-балльную систему методом "слепой" дегустации. 5 высших наград - гран-при конкурса - получил "Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор" - и это единственное предприятие в Украине, которое сразу получило такое количество высших наград.

Сначала президента ГК Петрус (ЛВЗ "Златогор") Людмилу Русалину пригласили на сцену получить награды в категории "Водки и водки особые" за напитки "Статус Престиж" ( "Black Edition") и "Статус Резерв" (действительно особые). Второй раз бизнес-леди появилась перед камерами, когда наступила очередь отметить новинки завода – конопляные настойки "Амстердам" и "Ямайка" и уже хорошо известную ценителями изысканного алкоголя настойку "Статус Шоколад".

"Хочу поблагодарить свою команду, вложивших душу в создание этих напитков, – заявила владелица брендов-победителей конкурса после награждения. - 5 гран-при сразу - это лучший результат за многие годы проведения выставки. Не помню, чтобы другие производители достигали подобного успеха". Успеха заслуженного – ведь отмеченные продукты созданы по оригинальным рецептурам, аналогов которому в стране нет. Например, с применением медицинского каннабиса. "Это признание нашей тяжелой работы и уверенный шаг к завоеванию украинской продукцией мира", - считает Русалина. Еще бы: рецепты тщательно продуманы и очень сложные, подбор ингредиентов, изучение результатов – месяцы кропотливой работы.

Интересно, в чем секрет создания продукта-победителя

Людмила Русалина, президент ГК Петрус (ЛГЗ "Златогор").

- Людмила Владимировна, какая команда работала над созданием лучших напитков Украины? Чьи оригинальные идеи, рецепты?

Прежде всего надо любить свою работу и вдохновляться ею. Это командная работа, но есть звезды, которые сыграли главные роли. Как вот наш главный технолог Светлана Проценко – спасибо ей за вдохновенный, тяжелый труд. На изготовление нового продукта идет полгода-год, пока разработается рецепт, пройдут дегустации на фокус-группах, будет получена обратная связь от них. А потом – совершенствование на основе замечаний. Это тяжелый процесс, требующий времени, энергии и специалистов высокого уровня. Как, например, Анатолий Галищук, руководитель направления, как никто умеет объединить усилия специалистов и создать фундамент для общего успеха.

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- Через сколько этапов проверки, дегустаций проходит каждый продукт? Верно ли, что без вашего личного одобрения он не попадает в производство?

Я дегустирую каждый новый напиток, даю свои замечания. Но их высказывают также маркетологи, руководители продаж и направлений, специалисты с завода. Пока напиток пройдет через всех членов "жюри", его перерабатывают дважды, трижды, а иногда 5-6 раз, если кого-то не устраивает качество, вкус. Над ним работают, пока не получится идеальный продукт, который полностью всех устраивает. А потом контролируем качество, чтобы соответствовал уровню эталонного образца, отобранного командой.

- Сейчас продукция экспортируется более чем в 30 стран мира. Планируете покорять новые рынки?

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Конечно, объем экспорта растет на 30-40% ежегодно. В текущем году мы открыли для себя рынок Латинской Америки – до сих пор не работали еще с этим уголком планеты. Начали поставлять напитки в Чили и надеемся, эта страна станет воротами в этот регион, еще больше стран сможем привлечь и влюбить в украинскую продукцию. На рынке Африки работаем уже несколько лет, недавно участвовали в международной выставке в Кении, подписали несколько контрактов с новыми странами.

- Какие напитки вы бы советовали брать за границу в качестве сувенира? Чем можем поразить иностранцев?

"Златогор" – завод номер один по производству именно сувенирной продукции. У нас целая линейка интересных вариантов – "Казаки", "Маруси", розы, булавы и сабли. Но пока рекомендую конопляную настойку. Это современный тренд. Нас на ее создание вдохновила легализация медицинского каннабиса в США и странах Европы. На этой волне мы разработали новинку. К сожалению, пока в Украине коноплю можно использовать весьма ограниченно. Надеемся, законодательство быстро изменится, а рецептуры на этот случай у нас уже лежат готовые. Продукт уникален и действительно поднимает настроение.

Не бизнесом единым

Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор" имеет долгую и славную историю с 1886 года. Последние два десятка лет входит в группу компаний "Петрус" и занимает позицию одного из лидеров отрасли из более чем 50-ю наименованиями алкогольной продукции. По словам Людмилы Русалиной, "Златогор" ежегодно участвует минимум в 5-7 международных выставках. Но встретить бизнес-леди можно не только на профессиональных мероприятиях. Людмила Русалина несмотря на напряженный график – активный общественный деятель и меценат.

Именно она – основатель Фонда научно-технического развития Украины им. В.С. Михалевича, что фокусируется на разработках и внедрении инновационных технологий. Обладательница 9 орденов (последний – Орден княгини Ольги III степени) и нескольких престижных премий. Для системного развития культуры и искусства в Украине, поддержки талантливых детей, помощи детям с особыми потребностями, детям-сиротам, многодетным семьям Людмила Русалина создала благотворительный фонд "РАЗОМ".

Ежегодно Людмила Русалина поддерживает десятки социальных, культурных и художественных проектов, ставших знаковыми для украинского общества: фестиваль для талантливых детей-сирот "Счастливые ладони", Всеукраинский проект арт-реабилитации для детей с прифронтовой зоны "Украина глазами детей АТО", совместные с Мариной Кинах благотворительные мероприятия для детей с особыми потребностями, многочисленные всеукраинские и международные фестивали юных талантов – "Страна счастливых детей", "Надежда Нации", "Мини Мисс и Мистер Украина", "Мир талантов", "Праздничное путешествие зимы". Людмила Владимировна стала меценатом современной постановки знаменитого балета "Жизель" хореографа Раду Поклитару, балетов "Спартак" и "Лебединое озеро" с участием мировых звезд, международных кинофестивалей в Каневе и "Молодость", Украинского павильона на Каннском кинофестивале, художественных акций "Менухин 100" "Здоровье, стиль и мода", "Киевские лавры", "Я казачка твоя, Украина" - этот перечень еженедельно пополняется новыми общественно-полезными делами.

Автор: Инна Романюк

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