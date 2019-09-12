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"Бест дринк 2019" определил производителя лучших напитков Украины – 5 гран-при у Золотоношского ЛВЗ "Златогор"

12 сентября, 17:12

Актуально

«BEST DRINK» проводится при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия, что свидетельствует о важном значении этого мероприятия для развития промышленности и формирования потребительского спроса

На этой неделе в Киеве в рамках Всеукраинской недели пищевых технологий получили почетные награды в разных категориях лучшие среди украинских производителей продуктов питания и напитков. В частности, комиссия X дегустационного конкурса напитков "BEST DRINK 2019" определила победителей из 39 достояных образцов 9-ти отраслевых предприятий Украины. "BEST DRINK" проводится при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия, что свидетельствует о важном значении этого мероприятия для развития промышленности и формирования потребительского спроса. Образцы оценивали по международным стандартам, используя 100-балльную систему методом "слепой" дегустации. 5 высших наград -  гран-при конкурса  - получил  "Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор"  - и это единственное предприятие в Украине, которое сразу получило такое количество высших наград.

Сначала президента ГК Петрус (ЛВЗ "Златогор") Людмилу Русалину пригласили на сцену получить награды в категории "Водки и водки особые" за напитки "Статус Престиж" ( "Black Edition") и "Статус Резерв" (действительно особые). Второй раз бизнес-леди появилась перед камерами, когда наступила очередь отметить новинки завода – конопляные настойки "Амстердам" и "Ямайка" и уже хорошо известную ценителями изысканного алкоголя настойку "Статус Шоколад".

"Хочу поблагодарить свою команду, вложивших душу в создание этих напитков, – заявила владелица брендов-победителей конкурса после награждения. - 5 гран-при сразу - это лучший результат за многие годы проведения выставки. Не помню, чтобы другие производители достигали подобного успеха". Успеха заслуженного – ведь отмеченные продукты созданы по оригинальным рецептурам, аналогов которому в стране нет. Например, с применением медицинского каннабиса. "Это признание нашей тяжелой работы и уверенный шаг к завоеванию украинской продукцией мира", - считает Русалина. Еще бы: рецепты тщательно продуманы и очень сложные, подбор ингредиентов, изучение результатов – месяцы кропотливой работы.

Интересно,  в чем секрет создания продукта-победителя

Людмила Русалина, президент ГК Петрус (ЛГЗ

Людмила Русалина, президент ГК Петрус (ЛГЗ "Златогор").

Людмила Владимировна, какая команда работала над созданием лучших напитков Украины? Чьи оригинальные идеи, рецепты?

Прежде всего надо любить свою работу и вдохновляться ею. Это командная работа, но есть звезды, которые сыграли главные роли. Как вот наш главный технолог Светлана Проценко – спасибо ей за вдохновенный, тяжелый труд. На изготовление нового продукта идет полгода-год, пока разработается рецепт, пройдут дегустации на фокус-группах, будет получена обратная связь от них. А потом – совершенствование на основе замечаний. Это тяжелый процесс, требующий времени, энергии и специалистов высокого уровня. Как, например, Анатолий Галищук, руководитель направления, как никто умеет объединить усилия специалистов и создать фундамент для общего успеха.

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- Через сколько этапов проверки, дегустаций проходит каждый продукт? Верно ли, что без вашего личного одобрения он не попадает в производство?

Я дегустирую каждый новый напиток, даю свои замечания. Но их высказывают также маркетологи, руководители продаж и направлений, специалисты с завода. Пока напиток пройдет через всех членов "жюри", его перерабатывают дважды, трижды, а иногда 5-6 раз, если кого-то не устраивает качество, вкус. Над ним работают, пока не получится идеальный продукт, который полностью всех устраивает. А потом контролируем качество, чтобы соответствовал уровню эталонного образца, отобранного командой.

- Сейчас продукция экспортируется более чем в 30 стран мира. Планируете покорять новые рынки?

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Конечно, объем экспорта растет на 30-40% ежегодно. В текущем году мы открыли для себя рынок Латинской Америки – до сих пор не работали еще с этим уголком планеты. Начали поставлять напитки в Чили и надеемся, эта страна станет воротами в этот регион, еще больше стран сможем привлечь и влюбить в украинскую продукцию. На рынке Африки работаем уже несколько лет, недавно участвовали в международной выставке в Кении, подписали несколько контрактов с новыми странами.

- Какие напитки вы бы советовали брать за границу в качестве сувенира? Чем можем поразить иностранцев?

"Златогор" – завод номер один по производству именно сувенирной продукции. У нас целая линейка интересных вариантов – "Казаки", "Маруси", розы,  булавы и сабли. Но пока рекомендую конопляную настойку. Это современный тренд. Нас на ее создание вдохновила легализация медицинского каннабиса в США и странах Европы. На этой волне мы разработали новинку. К сожалению, пока в Украине коноплю можно использовать весьма ограниченно. Надеемся, законодательство быстро изменится, а рецептуры на этот случай у нас уже лежат готовые. Продукт уникален и действительно поднимает настроение.

Не бизнесом единым

Золотоношский ликеро-водочный завод "Златогор" имеет долгую и славную историю с 1886 года. Последние два десятка лет входит в группу компаний "Петрус" и занимает позицию одного из лидеров отрасли из более чем 50-ю наименованиями алкогольной продукции. По словам Людмилы Русалиной, "Златогор" ежегодно участвует минимум в 5-7 международных выставках. Но встретить бизнес-леди можно не только на профессиональных мероприятиях. Людмила Русалина несмотря на напряженный график – активный общественный деятель и меценат.

Именно она – основатель Фонда научно-технического развития Украины им. В.С. Михалевича, что фокусируется на разработках и внедрении инновационных технологий. Обладательница 9 орденов (последний – Орден княгини Ольги III степени) и нескольких престижных премий. Для системного развития культуры и искусства в Украине, поддержки талантливых детей, помощи детям с особыми потребностями, детям-сиротам, многодетным семьям Людмила Русалина создала благотворительный фонд "РАЗОМ".

Ежегодно Людмила Русалина поддерживает десятки социальных, культурных и художественных проектов, ставших знаковыми для украинского общества: фестиваль для талантливых детей-сирот "Счастливые ладони", Всеукраинский проект арт-реабилитации для детей с прифронтовой зоны "Украина глазами детей АТО", совместные с Мариной Кинах благотворительные мероприятия для детей с особыми потребностями, многочисленные всеукраинские и международные фестивали юных талантов – "Страна счастливых детей", "Надежда Нации", "Мини Мисс и Мистер Украина", "Мир талантов", "Праздничное путешествие зимы". Людмила Владимировна стала меценатом современной постановки знаменитого балета "Жизель" хореографа Раду Поклитару, балетов "Спартак" и "Лебединое озеро" с участием мировых звезд, международных кинофестивалей в Каневе и "Молодость", Украинского павильона на Каннском кинофестивале, художественных акций "Менухин 100" "Здоровье, стиль и мода", "Киевские лавры", "Я казачка твоя, Украина" - этот перечень еженедельно пополняется новыми общественно-полезными делами.

Автор: Инна Романюк

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