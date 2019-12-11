Бьет — значит любит: домашнее насилие в Украине и как с ним борются

В Украине, по данным ООН, от физического домашнего насилия страдает более 1,8 млн женщин

/ Фото: Unsplash

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Не так давно, 25 ноября, по всему миру отмечался День белой ленты — общественного движения по защите прав женщин в вопросах гендерного равенства. Сама организация была основана в 1991 году тремя мужчинами из Канады (Майкл Кауфман, Джек Лейтон и Рон Слюсер), чтобы противодействовать насилию в отношении женщин и детей. В Украине эта организация появилась только в 2014 году, а активную деятельность начала развивать в 2017 году – после криминализации домашнего насилия.

В это же время также стартовала акция "16 дней против гендерного насилия". Это ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря – Дня прав человека.

Проблеме насилия в семьях нужно уделять гораздо больше внимания, как в мире, так и в Украине. Многие и сейчас недооценивают масштабы этой проблемы, объясняя все универсальной фразой: "бьет — значит любит".

Согласно данным ООН, треть всех женщин и девушек в течение своей жизни подвергаются физическому или сексуальному насилию, а половина погибших в мире женщин – жертвы насилия со стороны своих партнеров или семьи.

80% жертв домашнего насилия – именно женщины. В Украине, по данным ООН, от физического домашнего насилия страдает более 1,8 млн женщин, и только 10% обращаются за помощью. К тому же, ежегодно от 600 до 1000 женщин погибает именно от домашнего насилия.

Жертвами становятся не только женщины, но и дети, причем, как непосредственно, так и косвенно. Ежегодно в Украине 3 млн детей становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия, что в будущем может спровоцировать копирование такого же агрессивного поведения.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как в Украине обстоит ситуация с домашним насилием, куда обращаться за помощью и что грозит обидчикам.

В 2019 году в Нацполицию поступило более 113 тыс. заявлений о домашнем насилии

В конце 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который вступил в силу только 11 января 2019 года. Документ внес важные изменения в украинское законодательство. Коротко расскажем о главных:

раньше обидчика могли только задержать на три часа, теперь же ему грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы.

теперь домашним насилием начали считать не только побои, но и психологическое давление, принуждение к интиму или же ограничение в финансах на элементарные потребности.

пожаловаться на обидчика теперь могут и те, кто живет в гражданском браке.

появилось уголовное наказание за проведение аборта без согласия женщины. Принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

изнасилование в новой редакции закона наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

"Нужно, чтобы в обществе разрушались стереотипы, которые есть вокруг этого понятия. Очень важно, чтобы сами пострадавшие не боялись обращаться за помощью", – рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" президент правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Катерина Левченко.

К сожалению, за помощью обращается не так много женщин. По статистике, до принятия Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", по фактам случаев домашнего насилия в официальные органы обращались менее 10% пострадавших (только 160 730 заявлений в год). А вот после вступления закона в действие количество заявлений пострадавших от домашнего насилия выросло до 20%.

В Национальной полиции Украины на наш запрос ответили, что в 2018 году было зарегистрировано 115 473 заявления о домашнем насилии, а за 10 месяцев 2019 года – 113 764 заявления.

В то же время, на национальную горячую линию по факту предупреждения о домашнем насилии за 2018 год было принято 22 542 звонка.

Как в Украине борются с домашним насилием

Недавно в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие, причем по делу не о физическом насилии, а о психологическом. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 33-летний киевлянин приговорен к трем месяцам тюрьмы за насилие в семье.

"Злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей. До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что сам прецедент говорит о позитивных изменениях в украинском законодательстве, не стоит забывать, что мужчина девять раз привлекался за домашнее насилие, но все правосудие ограничивалось административными протоколами, что не мешало ему продолжать свое психологическое давление.

Председатель правления ОО "Белая лента Украина" Вероника Мудрая рассказывает, что на страницу организации в Facebook ежедневно обращаются многие женщины.

"Очень часто эти обращения касаются того, что патрульная полиция в регионах еще не настолько быстро реагирует на вызовы. Поэтому надо совершенствовать имплементацию соответствующего закона на практическом уровне, а женщинам надо не бояться и обращаться на "горячую линию" полиции", — отметила руководительница организации.

В свою очередь, Елена Дашутина, которая занимается направлением противодействия домашнему насилию в Национальной полиции Украины, напомнила, что в сентябре была запущена сеть мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

"Это было сделано для того, чтобы полиция могла уделить больше внимания именно этой проблематике, потому что все начинается с семьи. Когда мы говорим об опасности на улицах или преступлениях, то очень часто это все исходит из семьи, в которой нет благополучия. Поэтому мы в дальнейшем будем вводить больше таких групп, поскольку их эффективность на сегодня значительная", — подчеркнула Дашутина.

Только на протяжении полутора месяцев 37 мобильных групп совершили 7000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2000 административных протоколов, провели 3000 превентивных мер и вынесли 1200 срочных запретительных предписаний.

Запланировано, что в 2020 году такие патрули мобильного реагирования начнут работать во всех городах, где население превышает 50 тыс. человек.

Эксперты подчеркивают, что о домашнем насилии нельзя молчать: это то, что может случиться с каждым, независимо от статуса, доходов или вероисповедания семьи. Если вы стали жертвой домашнего насилия, вы всегда можете обратиться в полицию или в правозащитные организации за помощью.

С мобильного телефона украинцы бесплатно могут звонить на номер 116-123 на национальную горячую линию ОО "Ла Страда-Украина" по вопросам предупреждения домашнего насилия. Там не только помогут, утешат, но и расскажут, что делать в различных критических ситуациях.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в России, в отличие от Украины, закон против домашнего насилия вызвал ожесточенные споры.

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