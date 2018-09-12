Бьет – значит, выселят: в Украине вступил в силу приказ МВД о срочных защитных предписаниях

11 сентября вступил в силу приказ МВД Украины "Об утверждении Порядка вынесения уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции Украины срочного запретного предписания относительно обидчика", который дает возможность выписывать срочные защитные предписания агрессорам и ограничивать их контакты с потерпевшими, вплоть до выселения первых.

Эти нововведения – положительные изменения в украинском законодательстве, поскольку они гарантируют защиту жертв домашнего насилия. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявила адвокат ОО "Ла Страда – Украина" Анна Саенко.

"Это позитивный шаг, принятый для того, чтобы защитить права потерпевшей стороны. Раньше, чтобы обеспечить свои права, уходить (из дома - Ред.) приходилось пострадавшим. Теперь же – уйти должны агрессоры", – говорит правозащитница.

Согласно этому приказу, на место конфликта выезжает полиция. Если правоохранители фиксируют факт насилия, они должны будут опросить потерпевшую сторону и оценить риски, которые ей угрожают. Кстати, нормативно-правовой акт, в котором будет расписана шкала рисков, пока находится на согласовании в Министерстве социальной политики. И лишь только после его принятия полицейские смогут выписывать предписания обидчикам.

"Анкета будет состоять из вопросов, благодаря которым полиция сможет оценить степень риска. Например, "Угрожали ли вам убийством?", "Хранится ли дома оружие?". После этого опроса по собственному усмотрению полиция может выписать предписание и вручить его обидчику. Есть три составляющих, которые, согласно документу, будут запрещены агрессору, среди них – пребывание или проживание на одной территории с потерпевшим, запрет на приближение и запрет на общение. Кстати, обидчик должен будет покинуть жилплощадь сразу же, даже если он является ее законным владельцем. И это не нарушение конституционного права собственности, о котором многие могут говорить, а ограничение права использования жилья. Данная система нацелена на обеспечения права пострадавшей стороны", – объясняет Анна Саенко.

После выселения агрессор должен будет в течение суток уведомить полицию о своем местонахождении и не приближаться к пострадавшему в течение 10 дней. За нарушение защитного предписания обидчику грозит административная ответственность, предусмотренная статьей 173-2 КУоАП, а именно штраф от 170 до 340 гривен. Правозащитница считает такие нововведения эффективными, поскольку они оградят насильника от жертвы, а также дадут время пострадавшей стороне найти помощь.

"Раньше после возникновения конфликтной ситуации полиция забирала агрессора на три часа. Часто бывало так, что после этих трех часов агрессор возвращался, и дальше была эскалация конфликта. Срок 10 суток дает возможность пострадавшей стороне обратиться за помощью. Это более безопасно для жертв насилия и поможет избежать ситуаций, когда женщины вместе с маленькими детьми посреди ночи ищут убежище в различных кризисных центрах", – считает юрист.

Кстати, у агрессора есть возможность обжаловать срочное защитное предписание – для этого он должен будет обратиться в суд.

При этом правозащитники подчеркивают, что не стоит путать срочное защитное и ограничительное предписания. Эти документы имеют ряд отличий.

"Во-первых, срочное защитное предписание выписывает полиция, а ограничительное – суд. Во-вторых, временный запрет действует до 10 дней, ограничительный – до шести месяцев, с возможностью продления еще на полгода. В-третьих, за нарушение защитного предписания грозит административная ответственность, а за ограничительного – уголовная", – рассказывает юрист.

Автор схемы: "Ла Страда – Украина"

То есть, согласно приказу, в скором времени полицейские смогут наказывать насильников выселением, но, напомним, лишь только после принятия НПА со шкалой рисков. Кстати, стоит уточнить, что эти нововведения не будут касаться несовершеннолетних, даже если они совершили акт насилия, поскольку это будет расцениваться как факт нарушения прав ребенка.

Напомним, журналисты "Сегодня" рассказывали о том, где жертвам насилия искать помощи. Кроме того, совместно с экспертами корреспонденты выяснили, что причина нездоровых семейных отношений кроется в пагубных общественных установках.

А ранее сайт информировал о том, как вести себя, если насильником в семье является ребенок.

Кроме того, в Украине наконец-то криминализировали домашнее насилие и существенно ужесточили за него наказание.