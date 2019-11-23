Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Без дождей, но холодно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 ноября

23 ноября, 14:01

В Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье ожидается гололед

/ Фото: Pixabay

В Украине 24 ноября будет холодно и без существенных осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха в стране ночью опустится до 6-11 градусов мороза, в восточных областях – до 14. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге – от 0 до 5 градусов тепла. В Закарпатской области будет теплее – воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В целом в Украине будет сухо, но на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье синоптики прогнозируют небольшие осадки и слабый гололед. Ветер ожидается 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях – местами порывы 15-20 м/с.

Реклама

В Киеве 24 ноября дождей не будет. Температура ночью будет 7-9 градусов мороза, днем – около 0.

В тренде
Немного потеплеет, но будут "сюрпризы": где украинцам ждать мокрого снега

Напомним, ранее мы рассказывали, как следствием непогоды у берегов Одессы стало крушение нефтяного танкера.

Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина морозы погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробности
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробностиПроисшествия
Тараканы, грязь и антисанитария: студенты в Харькове показали условия в своем общежитии
Тараканы, грязь и антисанитария: студенты в Харькове показали условия в своем общежитииХарьков
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везут
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везутАвто
Спасение танкера у берегов Одессы: видео
Спасение танкера у берегов Одессы: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...