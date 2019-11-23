Без дождей, но холодно: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 ноября

В Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье ожидается гололед

/ Фото: Pixabay

В Украине 24 ноября будет холодно и без существенных осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха в стране ночью опустится до 6-11 градусов мороза, в восточных областях – до 14. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге – от 0 до 5 градусов тепла. В Закарпатской области будет теплее – воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В целом в Украине будет сухо, но на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье синоптики прогнозируют небольшие осадки и слабый гололед. Ветер ожидается 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях – местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве 24 ноября дождей не будет. Температура ночью будет 7-9 градусов мороза, днем – около 0.

Напомним, ранее мы рассказывали, как следствием непогоды у берегов Одессы стало крушение нефтяного танкера.

Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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