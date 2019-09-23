Без дождей, но с температурными качелями: синоптики уточнили прогноз погоды

В первый рабочий день недели погода немного наладится, но все еще будет прохладно

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине будет немного теплее, но ожидаются температурные перепады – местами всего +12, а на юге до +24. В то же время по всей территории страны будет сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны резко будет отличаться температурный режим в некоторых областях: в Ровенской и Волынской областях 13-15 градусов, в остальных областях региона – 19-21.

В центре тоже перепады: в Житомирской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях 13-15 градусов, в Кировоградской и Винницкой – 15-17. В Киеве 13-15 и без осадков.

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Холодней всего будет сегодня на севере – в Сумской и Черниговской областях всего 12-14 градусов. На востоке от 12 до 16 градусов.

А вот жителям юга страны будет комфортней всего. Там сегодня погода будет сухая и 22-24 градуса тепла.

В тренде Ближайшая ночь будет очень холодной: когда в Украине снова потеплеет

Как сообщали новости "Сегодня", осень вступила в свои права и в течение этой недели в Украине погода будет очень переменчивой: дневное потепление, ночные заморозки и дожди с сильным ветром. И начиная с 24 сентября, даже несмотря на солнечную погоду, будет достаточно холодно. Синоптики рассказали о капризах погоды на неделю.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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