"Без ИВЛ – однозначная смерть": почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

200 современных аппаратов ИВЛ закуплены Фондом Рината Ахметова для государственных больниц Украины. Первая партия оборудования поступит в опорные клиники в ближайшее время. Наряду с этим Фонд уделяет большое внимание подготовке медиков к работе с этими аппаратами. Так, совместно с Министерством здравоохранения, Ассоциацией анестезиологов Украины и Минцифры создан образовательный проект. Уже выпущен и размещен в открытом доступе онлайн-сериал "Как работают аппараты ИВЛ". Также стартовала серия вебинаров, на которых ведущие эксперты Украины рассказывают врачам всей страны о нюансах лечения COVID-19 и применении аппаратов ИВЛ для спасения больных с тяжелыми осложнениями.

На первой онлайн-конференции большое внимание было уделено схемам лечения тяжелых пациентов. По словам экспертов, вентиляция легких в борьбе за жизнь и здоровье таких больных имеет исключительное значение.

"Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени", – сказал во время вебинара профессор Юрий Кучин, первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца.

По словам эксперта, одна из основных задач врачей – вовремя распознать необходимость перевода больного на ИВЛ:

"Дыхательная недостаточность не обязательно проявляется прямо сразу. Первую неделю может происходить так, что пациент не нуждается даже в кислородной терапии, у него просто высокая температура. Но если болезнь прогрессирует, в этом случае возникает необходимость сначала в дополнительной оксигенации, которая вначале может быть обеспечена простым добавлением кислорода. Но позже необходимы и другие пути поддержки".

Реклама

На конференции был разоблачен миф о том, что искусственная вентиляция легких может убить пациента. Все лекторы сошлись во мнении, что это неправда, и к смерти может привести гипоксия, а не ИВЛ. И все-таки, у искусственной вентиляции могут быть негативные последствия для здоровья.

"Мы должны переводить пациента на искусственную вентиляцию, когда не можем обеспечить газообмен менее инвазивными методами. Главное – удержать баланс между тем, чтобы обеспечить пациенту газообмен и при этом не повредить легкие", – пояснил Юрий Кучин.

Эксперт также заявил, что ИВЛ стоит применять с большой осторожностью:

"ИВЛ – это метод протезирования жизненных функций, а никак не лечения COVID-19. Показанием к применению является дыхательная недостаточность, которая потенциально угрожает жизни пациента. Если перевод на инвазивную вентиляцию задержать, это приведет к смерти пациента".

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров сказал, что все пациенты с COVID, прошедшие через ИВЛ, нуждаются в реабилитации, хотя ни в одном из случаев вентиляция легких не привела к глубокой инвалидизации:

"Пациентам необходим реабилитационный период с выполнением физической гимнастики и общих реабилитационных методов".

Профессор подчеркнул: во избежание пневмоторакса у пациентов нужно применять современные аппараты ИВЛ.

"Нужно адекватное оборудование, не "Новатор" или "Бриз", а действительно аппараты ИВЛ, которые "чувствуют" пациента", – сказал Сергей Дубров.

Реклама

200 аппаратов ИВЛ, закупленных Фондом Рината Ахметова, соответствуют самым высоким стандартам оказания помощи. Технические возможности оборудования позволяют использовать его в любых клинических ситуациях – и в отделениях интенсивной терапии, и отделениях неотложной помощи. Они подходят для всех схем лечения (контролируемая, вспомогательная, инвазивная и неинвазивная вентиляция) как взрослых, так и для детей. После окончания эпидемии коронавируса аппараты будут спасать пациентов с другими заболеваниями, затрудняющими дыхание. Но пока эксперты не рискуют делать прогнозов о возможной продолжительности эпидемии.

"Такая эпидемия постигла человечество впервые за все время существования. Были масштабные смертоносные эпидемии, но никогда не было пандемии, которая распространялась при таком народонаселении – восемь с половиной миллиардов жителей. Тем более при такой возможности миграции. Вирус постоянно мутирует, и что с этим делать пока не знает абсолютно никто", – сказала заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Видео первой онлайн-конференции:

Подробно о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в специальном материале.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама