Без консервантов и нитратов: в Украине становится популярной органическая пища

Центр столицы в ароматах сочного запеченного поросенка, разнообразной выпечки, овощей и фруктов. Все это – продукты без добавок и консервантов, уверяют повара. Производителей такой продукции поддерживает государство – устраивает ярмарки, на которые съезжаются со всей Украины.

"Определенные продукты не всегда купишь в супермаркете, а у меня нет времени, чтобы специально ездить искать их, но стараюсь, конечно, если есть возможность, покупать органическую продукцию", – рассказала замминистра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

На такое "здоровое" питание нужны немалые средства. В среднем органические продукты на 20% дороже тех, которые не имеют специальной наклейки, по которой можно определить, имеет ли продукт сертификацию.

Органические помидоры стоят 60 гривен за килограмм, буханка хлеба – 27 гривен.

Большинство опрошенных киевлян правильно определяют органические продукты. Однако, какие товары на самом деле полезнее и качественнее, объективно покажут только лабораторные исследования.

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