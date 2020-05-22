Без мягких игрушек и ковров: как будут работать детсады в Украине

В Украине детские сады после возобновления работы в период карантина с 25 мая должны будут выполнять ряд предписаний, в частности, проводить регулярный температурный скрининг сотрудникам и детям, усиленно дезинфицировать помещения. Также запрещено пользоваться многоразовыми полотенцами, мягкими игрушками и ограничить контакт между детьми из разных групп.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Детские сады откроют в период адаптивного карантина, а не после его прекращения, поэтому детям и работникам будут измерять температуру, а помещения будут дополнительно дезинфицировать, убирать и проветривать. Безопасность и здоровье детей и работников детсадов – наш главный приоритет", – заявила и.о. Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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Сообщается, что во время прихода в детсад сотрудники и дети должны проходить температурный скрининг. Также в течение дня, как минимум раз в четыре часа, сотрудники должны будут измерять детям температуру. Детей с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами острого респираторного заболевания будут изолировать и извещать медработников и родителей.

Сотрудники детсадов должны будут носить маски или респираторы в течение рабочего дня, дезинфицировать руки и мыть их с мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками минимум раз в два часа. Учреждения дошкольного образования должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию поверхностей минимум раз в два часа, влажную уборку два раза в день, а также проветривать помещение в течение дня.

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В период карантина в детских садах будет запрещено, в частности, использовать многократные полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом; находиться в помещении в уличной обуви; проводить мероприятия с участием детей более чем из одной группы; проводить родительские собрания иначе как дистанционно.

Во время адаптивного карантина Минздрав рекомендует предоставлять приоритет активностям на свежем воздухе; создать максимальную дистанцию в группе и во время питания; ограничить занятия, требующие физического контакта или дополнительного инвентаря; разработать график прогулок таким образом, чтобы не допустить смешивания групп.

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