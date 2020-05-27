Без питьевой воды: в Минрегионе рассказали об отсутствии финансирования важной программы

Вот уже несколько лет в Украине не финансируют программу, которая должна помочь обеспечить украинцев качественной питьевой водой. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Минрегионе.

Общегосударственная целевая программа "Питьевая воды Украины" была утверждена на 2011-2020 годы. Целью программы является обеспечение гарантированных Конституцией Украины прав граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах и в соответствии с установленными нормативами.

Программой предполагалось, что будут построены и реконструированы водозаборные сооружения с применением новейших технологий, пройдет инвентаризация канализационных очистных сооружений, будут построены станции доочистки питьевой воды, а также в порядок планировали привести нормативно-правовую базу в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами Европейского Союза.

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Несмотря на то, что украинские водопроводные системы находятся в ужасном состоянии и нуждаются в реконструкции, эта программа так и остались существовать только на бумаге. В то же время, стране угрожает дефицит воды, а отсутствие финансирования профильных программ только усугубляет ситуацию.

В Министерстве развития общин и территорий сайту "Сегодня" рассказали, что программой предусмотрено финансирование мероприятий из государственного бюджета на 3 млрд грн, но с начала реализации программы на нее потратили всего около 400 млн грн, потому что финансировалась программа только три года.

"Общий объем финансовых ресурсов за счет средств государственного бюджета, затраченных на программу с начала ее реализации, составляет 394,104 млн грн (программа финансировалась в 2011, 2012 и 2018 годах), что составляет 13,12% от общего объема финансирования мероприятий из государственного бюджета", — ответили в Минрегионе на запрос сайта "Сегодня".

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Также в ведомстве добавили, что законом о государственном бюджете на 2019 и 2020 годы не было заложено денег на реализацию программы "Питьевая вода Украины".

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В Минрегионе отметили, что постоянный дефицит средств и недофинансирование программы, а также полное отсутствие финансирования плохо влияют на проведение мероприятий по модернизации существующих водопроводных сооружений и сетей и строительства новых, что в свою очередь значительно ухудшает качество питьевой воды централизованного водоснабжения. В ведомстве говорят, что уже работают над продлением программы до 2025 года.

"Несмотря на то, что Общегосударственная целевая программа "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы заканчивается в 2020 году, Минрегионом разрабатывается проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об Общегосударственной целевой программе "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы" о продолжении Программы до 2025 года. Законопроектом предусматривается возможность финансирования приоритетных проектов для обеспечения людей питьевой водой, в том числе и в сельской местности", — отмечают в Минрегионе.

В министерстве уже обработали предложения из различных регионов Украины о потребностях финансирования водопроводно-канализационной отрасли. Предварительно, регионам нужно около 16,5 млрд грн на водопроводно-канализационную отрасль.

О том, почему Украине угрожает дефицит воды, смотрите в нашем сюжете:

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