Без снега и сильных морозов: прогноз погоды в Украине на 9 февраля

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В Украине в воскресенье, 9 февраля, прогнозируют сухую погоду. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет еще по-зимнему низкой. Так, ожидается -5-12 градусов, а на Востоке, частично в Запорожье и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, будет -10-17 градусов.

"Однако днем ​​весна потянет канаты на себя: потеплеет до +1+7 градусов, только на Востоке, а также в Днепре с районами еще пощипает щеки и поморозит носа, не выше -1-8 градусов", – написала синоптик.

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Ветер будет умеренный, юго-западный.

В Киеве воскресенье обещает быть без осадков. Ночью еще будет держаться мороз, а днем ​​потеплеет до двух градусов выше нуля.

В понедельник, 10 февраля, температура поднимется еще на несколько градусов, однако будет сильный ветер.

Напомним, в трех областях Украины до сих пор сохраняется снеголавинная опасность. Также в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Также мы показывали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе до сих пор остаются 16 населенных пунктов.

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