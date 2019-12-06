Без снега, но с гололедом: какая погода ждет украинцев 6 декабря

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В Украине 6 декабря осадков не ожидается, но дороги страны покроет гололедица. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"6 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 2-7 градусов тепла, на крайнем юге – 8-10 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

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Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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