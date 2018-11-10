Безопасность на зимних курортах: чего ожидать туристу в Украине

Уже совсем скоро стартует сезон зимнего отдыха и горнолыжных курортов. Украинские Драгобрат, Красия, Пилипец – излюбленные места лыжников. Но безопасно ли там отдыхать и что делать туристу в случае чрезвычайной ситуации – узнавали журналисты "Сегодня".

За безопасность туристов и их спасение в случае чрезвычайных ситуаций на отечественных курортах отвечают горные спасатели. Владимир Щербина – профессиональный альпинист и один из самых опытных горных спасателей Закарпатья. По словам мужчины, в прошлом году на украинских горнолыжных курортах было много травмированных отдыхающих. Для того, чтобы избежать этих случаев, перед началом сезона спасатели отрабатывают типичные чрезвычайные ситуации.

Особые опасения у спасателей вызывают подъемники, ведь с ними инциденты случаются в мире ежегодно. В частности, весной в Грузии на курорте Гадаури у одного из таких отказали тормоза: тогда пострадали десять отдыхающих. На Закарпатье в последний раз подъемник останавливался семь лет назад на курорте Красия. Тогда спасателям понадобился час, чтобы эвакуировать 170 туристов. Кроме того, прошлый сезон дня украинских спасателей был сложным: из снежных ловушек и от обморожений пришлось спасать более полтысячи туристов.

Напомним, в июне текущего года в высокогорье Карпат выпал снег. Тогда спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом.