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  1. Последние новости Украины

Безработных в Украине готовы регистрировать онлайн

6 апреля, 19:08

Сергей Пономаренко

В центрах занятости рассказали, какие документы для этого необходимы

В Центре занятости Украины объяснили, что, несмотря на общенациональный карантин и то, что клиентов в центрах не принимают лично, выплаты по безработице будут исправно переводить на счета.

А чтобы встать на учет, можно отправить через интернет пакет документов – скан паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки, а также документа об образовании. Также нужно сообщить номер лицевого счета, куда должна поступать социальная помощь. Среди нововведений – теперь выплаты назначают с первого дня обращения, а не с восьмого, как это было раньше.

"Поскольку внесены изменения в порядок человек не может физически посетить своего специалиста, а мы не принимаем клиентов. Принято решение, что специалисты звонят клиентам, уточняют их намерение, они будут в статусе зарегистрированного безработного и только после этого происходит начисление пособия по безработице", – объяснила начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости Украины Любовь Бершадская.

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карантин безработица коронавирус

Источник: Сегодня

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