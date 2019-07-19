Безсмертный пригрозил боевикам в случае срыва нового перемирия на Донбассе

Дипломат призвал не путать "прекращение любого огня" на фронте с "огнем в ответ"

Фото: Минобороны Украины

На днях в Минске договорились о новом перемирии под выборы, которое стартует с 00:00 часов 21 июля, однако уже сейчас представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный предостерег боевиков от нарушения режима прекращения огня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет. И если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ, из аналогичного оружия", – написал он.

В то же время Безсмертный объяснил, что такое "прекращение любого огня" и почему "любой огонь" – это не "огонь в ответ". Виды огня на фронте бывают:

по тактическими задачам, которые решаются (на уничтожение, подавление, истощение и др.);

по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.);

по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.);

по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.);

по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.);

по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

"Или все молчат со всех сторон и наступает тишина, или в случае нарушения тишины открывается огонь", – добавил дипломат.

Отметим, что за все время войны на Донбассе перемирие заключалось много раз, но ни одного из них оккупанты не придерживались и нарушали, в некоторых случаях, спустя полчаса. В то же время в комментарии сайту "Сегодня" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и политолог Олеся Яхно-Белковская объяснили, почему Путину может быть нужно это перемирие.

А те временем, как сообщали новости "Сегодня", Роман Безсмертный рассказал детали последних переговоров в Минске. На заседании политической подгруппы переговорщики "скрестили шпаги" вокруг "формулы Штайнмайера". По его словам, для урегулирования ситуации на востоке Украины в первую очередь с мертвой точки должны сдвинуться социально-гуманитарные и вопросы безопасности.

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