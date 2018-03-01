Безвизовый прогресс: на Западе оценили украинский биометрический паспорт

Владельцы биометрических паспортов могут свободно посетить 118 стран. Такие данные международного рейтинга авторитетности украинского документа.

За прошлый год наше государство поднялось на 16 позиций и сейчас занимает 42 место из 200 стран. В 2018-м к украинскому безвизовому режиму с Шенгенскими странами дипломаты добавили роскошные Объединенные Арабские Эмираты, экзотическую Руанду, Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда.

Первая позиция рейтинга принадлежит японским и сингапурскими удостоверениями личности. Их владельцы могут свободно посещать до 180 стран.

Как сообщалось, почти полмиллиона украинцев успели воспользоваться безвизом в 2017 году.

Также стало известно, сколько биометрических паспортов получили украинцы в 2017 году. Как сообщали в Госмиграционной службе, в прошлом году выдали примерно 4 миллиона паспортов.

Напомним, режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию заработал 11 июня 2017 года. Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.