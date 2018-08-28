Библиотека Петлюры в Париже: почему книги валяются на полу и как помочь

У руководительницы украинской библиотеки и музея Петлюры в Париже, где хранится рубашка, в которой убили атамана, нет денег даже на полочки

В следующую среду, 6 сентября, в широкий прокат выходит фильм "Тайный дневник Симона Петлюры". Фильм, который стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино, и получил 23,6 млн грн государственного финансирования, о последних годах жизни председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры в парижской эмиграции, где 25 мая 1926 его и убили, всадив семь пуль.

Украинцы, живущие в Париже, знают, где именно советский агент Самуил Шварцбурд убил Петлюру – на углу улицы Расина и бульвара Сен-Мишель в Латинском квартале. В тот майский день 1926 года его отвезли в больницу Шарите, где сейчас находится украинская католическая церковь Святого Владимира, но Петлюра так и не пришел в себя.

Также украинцы в Париже знают и о Библиотеке имени Симона Петлюры, которая находится в нескольких шагах от станции метро Jourdain. Но появилась она уже после гибели атамана, хотя он так мечтал основать во французской столице украинской хор, библиотеку и научный центр. За воплощение мечты главы правительства в изгнании взялся Вячеслав Прокопович - главный редактор еженедельника официального органа УНР за рубежом "Тризуб", который начали выдавать еще при жизни Петлюры. И первой книгой библиотечного фонда в 1927 году стала "Конституция гетмана Пилипа Орлика", изданная в Бендерах в 1710 году.

Сейчас Библиотека имени Симона Петлюры в Париже насчитывает около 30 тыс. экземпляров. Но это не какое-нибудь модерновое учреждение с шикарным ремонтом. Наша украинская библиотека находится на втором этаже обычного трехэтажного дома. Единственное, что отличает ее от других зданий, – желто-голубой флаг на окне.

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Мы не знаем, будет ли о ней упоминание в "Тайном дневнике Симона Петлюры", но очень бы хотелось на это надеяться.

Во время командировки в Париж в конце июля корреспондент сайта "Сегодня" зашла в гости к Ярославе Йосипишин, которая руководит библиотекой. Она меня едва не приняла за московскую журналистку, которая пришла в украинскую библиотеку писать какую-то очередную гадость. Однако я очень быстро прошла тест на антироссийскость.

Ярослава Йосипишин говорит, что библиотечный фонд был бы еще больше, если бы в военные годы немцы все не вывезли в больших железных сундуках.

"Еще до войны библиотека насчитывала около 20 тыс экземпляров и очень много периодики – французы отдавали нам свои экземпляры. Но пришла война, и немцы забрали библиотеку вместе с книгами и библиотекарем. Всего вывезли сто металлических сундуков. Все это вместе с российской и польской библиотеками они хотели завезти в Берлин, чтобы там создать большую восточную библиотеку, потому что они думали, что захватят всю Европу. Но этого не произошло: когда начались бомбардировки (союзников по экономическим объектам Германии – Авт.) эти вагоны с библиотечными фондами они направили в восточную Германию. Но тогда и большевики наступали..., – рассказывает Ярослава Йосипишин. – Мы думали, что все наши фонды пропали, пока не распался СССР, и не раскрылись архивы в Москве. Тогда мы увидели, что архивы нашей библиотеки в Москве. Я пыталась их вернуть, но все напрасно. Когда еще был Ельцин и архивы были открыты, в Москве сказали, что у них что-то из нашего есть. Но когда Путин пришел, в России сказали, что это военные трофеи, которые они не отдадут – они забрали все себе".

По словам Ярославы Йосипишин, в сегодняшнем виде библиотека возобновилась в 1946 году после войны. Вместе с тем начался суд с немецким правительством по возмещению убытков, и в 1958 благодаря полученным деньгам удалось выкупить целый этаж в здании по улице 6 rue Palestine. В 80-х достроили еще два этажа, но и этого мало.

Я до последнего старалась не выдавать ощущение шока от увиденного в библиотеке – здесь книги валяются на полу. В течение 30 лет отец Ярославы Йосипишин руководил библиотекой. Затем его дело унаследовала она сама. Зарплату здесь никто не получает – все как волонтеры живут на свою пенсию, которую честно заработали за годы работы на государство Франция. Время от времени финансово помогает Мемориальный Фонд имени Симона Петлюры в Чикаго, что-то берут из членских взносов, но их становится все меньше. И, судя по словам Ярославы Йосипишин (как я поняла) – это копейки – у нее даже нет денег на полочки, чтобы книги (а в библиотеке, кстати, есть и старинная периодика, которой уже более ста лет) не валялись на полу. Не говоря уже о новом библиотечном фонде, которого просто нет.

Зеленюк К. (корреспондент): А кто-то из известных украинцев, политиков или дипломатов Вам передает книги?

Йосипишин Я.: Нет, в последнее время вообще никто ничего не передает. Все книги, что вы сейчас видите, от профессора Косика (Владимир Косик – Авт.) – после его смерти мы забрали его библиотеку.

Зеленюк К.: Может Украина как государство со своей стороны какие-то книги Вам передает? Сколько украинских политиков сюда во Францию после Революции Достоинства приезжало, и никто ничего?

Йосипишин Я.: Нет-нет, никогда такого не было. Я бы хотела обратиться к правительству или к какому-то министерству, чтобы они нам помогали, потому что нас здесь только двое: я и Дарья мне здесь помогает. Мы только вдвоем держим это учреждение, и мы уже, как говорится, не молодеем – надо передать это дело молодым, чтобы они занимались. Но пока здесь во Франции таких людей нет. Поэтому надо, чтобы Украина как государство этим занималась, как, например, поляки помогают своей библиотеке Мицкевича, которая здесь в Париже еще с 18 столетия.

"Мы работаем в основном через интернет. Вот, например профессора из Львовского университета Ивана Франка звонят, говорят, что им нужно, мы сканируем и отправляем документацию", – говорит Ярослава Йосипишин.

После она проводит меня в небольшую комнатку-музей, где находится рубашка, в которой в Латинском квартале убили Симона Петлюру (на которой видны капли крови и дырки от пуль), гипсовые посмертная маска и слепок правой руки.

И все эти вещи вроде бы и находятся за стеклом, все более или менее в порядке и хорошо выглядит, но такие исторические реликвии достойны большего.

Почему же Библиотека имени Симона Петлюры в Париже так бедствует? За ответом сайт "Сегодня" обратился в Министерство культуры Украины. На официальный запрос нашей редакции там ответили, что Министерство "к сожалению, лишено возможности оказать финансовую поддержку Украинской библиотеке имени Симона Петлюры и музею Симона Петлюры в Париже", потому что действует в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и законами "О музеях и музейном деле" и "О библиотеках и библиотечном деле". Также, в Министерстве культуры нам ответили, что согласно пункту 10 статьи 87 Бюджетного кодекса, к расходам, которые осуществляются из Государственного бюджета на культуру и искусство, относятся расходы только на государственные музеи и библиотеки.

Поскольку Библиотека имени Симона Петлюры в Париже не на балансе государства, Министерство лишено законных государственных рычагов ее финансирования. Однако это не снимает ответственность с украинских политиков, которые после Евромайдана и Революции Достоинства были в Париже, наверное, десятки раз. Взять только нашу депутатскую группу по межпарламентским связям с Французской Республикой, которая насчитывает аж 82 депутата. Никто из них за эти четыре года не передал в парижскую библиотеку ни одной книжки. И это в то время, когда россияне построили свой культурный центр с золотыми куполами у Эйфелевой башни.

Сайт "Сегодня" уже обратился к председателю парламентского комитета по иностранным делам Анне Гопко, которая обещала сдвинуть вопрос помощи Библиотеке. Обещали все же присоединиться и некоторые депутаты из межпарламентской группы дружбы, поэтому сайт "Сегодня" организует своего рода флешмоб помощи, о результатах которого читайте в наших следующих материалах.