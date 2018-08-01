Биг Мак празднует полвека

В этом году исполняется ровно 50 лет с того момента, как в национальном меню McDonald's в США появился легендарный бургер Биг Мак. По случаю юбилея корпорация McDonald's подготовила своим поклонникам сюрприз – изготовила монеты MacCoin, которые только 2 августа за приобретенные Биг Маки будут выдавать в 57 странах, в том числе и в Украине. Всего планируется раздать 6,2 млн монет. Ими можно будет до конца года расплатиться за Биг Мак в любом из McDonald's стран-участников акции или оставить монетку себе на помять.

Семь "экспериментальных" ингредиентов

История создания Биг Мака известна далеко не каждому. Оказывается, он был изобретен в городе Юнионтаун (штат Пенсильвания, США) в 1967 году. Его придумал один из ранних франчайзи основателя McDonald's Рэя Крока Джим Делигатти, который, как эксперимент, соединил семь ингредиентов в одно блюдо (булочка, посыпанная 0,7 унции (385-400 семян) кунжута, два говяжьих бифштекса, специальный кремовый фирменный Биг Мак соус, салат латук, сыр, маринованные огурцы и лук). Вкус полученного кушанья оказался впечатляющим, и он решил продемонстрировать получившийся бургер в корпорации. Биг Мак настолько понравился всем, кто его пробовал, что уже в 1968 году было налажено производство, и он был представлен в национальном меню. Сэндвич первоначально продавался по цене 45 центов и стал довольно популярен в сети ресторанов. В 1968 году Канада стала первой страной за пределами США, в которой предложили Биг Мак клиентам.

Биг Мак – почти каждый день

Звездную известность Биг Мак получил после того, как другой франчайзи – из Бирмингема (штат Алабама, США) – Макс Купер в 1974 году разработал рекламную кампанию под названием "Человек на улице". Она заключалась в том, что прохожим нужно было правильно воспроизвести звучавшую в течение четырех или менее секунд мелодию, за что каждый участвующий награждался бесплатным бургером Биг Мак. Рекламный ход усилило также то, что "ляпы" тех прохожих, которые запнулись, попали в местную радиорекламу и веселили радиослушателей и самих "звезд". С тех пор Биг Мак завоевывал сердца и желудки с огромной скоростью. В 1998 году в Ирвиндейл (штат Калифорния, США), согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что жители города потребляют 337 Биг Маков на душу населения в год. Сегодня бургер не менее популярен и продается уже в более чем 100 странах.

Кроме того, в Северном Хантингдоне (штат Пенсильвания) даже создали ресторан-музей Биг Мак, который рассказывает об истории бургера. Среди экспонатов здесь – самая высокая в мире статуя Биг Мака, столешницы с изображениями и интересными фактами о трехэтажном бутерброде, семь ЖК-дисплеев с виньетками о McDonald's, Джиме Делигатти и благотворительной организации "Дом Рональда Макдональда" и т.д. Здесь же можно отведать Биг Мак, причем в меню включены классический красный и белый дизайн McDonald's, который был популярен, когда Биг Мак дебютировал в меню сети.

"Денежное измерение" и собственные монеты

Бургер стал настолько известным, что его ежегодно используют для определения покупательной способности международной валюты. Журнал The Economist публикует индекс Биг Мак, сравнивая стоимость иностранных валют с долларом США. Именно это, по словам специалистов McDonald's в Украине, вдохновило на создание к празднику собственной денежной единицы, привязанной к Биг Мак – MacCoin. Монет было изготовлено 6,2 млн штук, пяти видов. Каждая из них описывает десятилетие, которое сопровождал Биг Мак.



"MacCoin 1968-1978 годов фокусируется на "силе цветов", чтобы подчеркнуть появление Биг Мак во время эпохи хиппи и "лета любви". MacCoin 1978-1988 годов сосредоточены на эстетике ранней компьютерной эры. Монета 1988-1998 годов – это ретро-стиль и абстрактные формы, которые ворвались в индустрию дизайна и моды. Для MacCoin 1998-2008 годов мы использовали нарисованные от руки иллюстрации, как символ преддверия ранней эры Интернета и грядущего технологического бума. Для изображения монет 2008 -2018 лет были использованы игривые формы, заимствованные из социальных сетей, емодзи и интернет-культуры, как такие, что находятся сегодня на пике популярности. Кроме этого, монеты сами по себе будут памятными и коллекционными, поскольку акция носит такой глобальный масштаб", – рассказали в McDonald's.

Юбилейными монетами можно будет оплатить Биг Мак в любом из McDonald's стран-участников акции до 31 декабря 2018 года. Один Биг Мак будет стоить одну монету MacCoin.

Или же оставить себе на память о юбилее легендарного бургера.