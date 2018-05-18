Билеты на ж/д подорожают, а НБУ спрогнозировал рост цен до конца года: цифры и события недели

Нацгвардия Украины получила от США 500 гранатометов, а на Донбассе уберут 16 блокпостов, заменив их патрулями

Общество

Выросло до 21,3% в марте выросло количество украинцев, которые получают заработную плату в 10 тыс. грн и больше, год назад таких было 12,6%, сообщил Госстат. При этом количество людей, которые получали минимальную зарплату, сократилось до 7,9% с 10,3%.

С 30 мая "Укрзализныця" повысит тарифы на пассажирские перевозки на 12% , второй этап повышения – также на 12% – с 1 октября 2018 года. Общий рост составит 25%.

7% украинцев в ближайшие полгода хотели бы уехать за границу с целью длительного пребывания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле КМИС. При этом из них только 62% предпринимали для этого конкретные шаги.

Сократить с 41 до 25 в Донецкой и Луганской областях планируют количество блокпостов и заменить их на пешие и автопатрули.

147 308 многодетным матерям до недавнего времени было присвоено Почетное звание "Мать-героиня". На днях Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении этого звания еще 1051 украинке.

До 1 сентября все государственные и коммунальные школы страны получат для первоклассников от Lego Foundation наборы конструкторов Six Bricks, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. Эти поставки – подарок от компании.

1 504 262 переселенца, или 1 229 160 семей из Донбасса и Крыма по состоянию на 14 мая были официально учтены по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

127 млн грн "теплых кредитов" за прошлую неделю получили индивидуальные домохозяйства и ОСМД, что превышает показатель за весь май прошлого года (120,2 млн грн). Всего на прошлой неделе выдано: на утепление индивидуального жилья — 3201 кредит на сумму 98,2 млн грн; на термомодернизацию многоэтажек — 107 кредитов объемом 27 млн грн; на приобретение твердотопливных котлов — 69 кредитов на сумму 2 млн гривен.

Не менее 75% жилого фонда Украины нуждается в ремонте, так как построено до 1985 года. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

573 судьи уже прошли квалификационное оценивание. В результате 518 судей (90%) будут рекомендованы Высшему совету правосудия для назначения на соответствующие должности; 55 судей из тех, кто не сдал экзамен или не прошел собеседование, будут рекомендованы к увольнению.

15-20% медучреждений первичной помощи с 1 июля перейдут на новые принципы финансирования. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Всего в стране около 1200 медучреждений, которые оказывают первичную медпомощь.

Около 2,5 млн кв. м по данным КГГА, составляет площадь устаревшего жилого фонда столицы, количество жителей в нем достигает 112 тыс. чел. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решения о разработке Городской комплексной целевой программы реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве на 2019-2024 годы.

299,9 млн грн распределил Кабинет министров субвенции из государственного бюджета местным на выплату денежной компенсации за жилье 327 гражданам, получившим инвалидность в АТО, или членам семей погибших в АТО.

170 млн грн в пользу 13 тыс. граждан Министерство юстиции с начала 2018 года взыскало задолженность по заработной плате, сообщил глава ведомства Павел Петренко. На начало 2018 года общий долг по зарплате, подтвержденный решением судов, был 0,5 млрд грн.

4,1 млн учебников для первого класса будет напечатано в Украине в 2018 году. По данным МОН, все учебники написаны уже на базе нового Государственного стандарта.

4,5 млн человек уже подписали декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами в рамках национальной кампании "Врач для каждой семьи". Об этом сообщил Минздрав. Наиболее активными были жители Винницкой области – здесь своего врача выбрали уже 20% жителей. Харьковская область является лидером по подписанию деклараций в абсолютных числах – 478 тыс.

Повысилась до 44,4% по результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций, что на 5,1 п.п. больше по сравнению с итогами 2017 года. Об этом сообщил Нацбанк. Общая сумма безналичных расчетов составила 272,6 млрд грн.

Заработает с 1 января 2019 года в Украине монетизация жилищных субсидий – такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман.

Расширен перечень лекарств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке международными организациями за средства государственного бюджета 2018 года. Добавлены, в частности, о медикаменты для пациентов с орфанными метаболическими заболеваниями, с рассеянным склерозом, препаратах для детей с ДЦП, муковисцидозом.

500 ручных гранатометов производства США получила Национальная гвардия.

Экономика

12,7 млрд грн составляет объем "мусорных" ценных бумаг в ликвидируемых банках, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Выросли на 24,3% в годовом измерении поступления налога на доходы физлиц и военного сбора в госбюджет в январе-апреле. Основной фактор, который повлиял на рост поступлений НДФЛ – это рост фонда оплаты труда. Общая сумма начисленной зарплаты и денежного обеспечения в первом квартале составила 234 млрд грн, что на 25,1% больше аналогичного периода прошлого года.

56 млрд грн кредитов, взятых под государственные гарантии, задолжали Украине 191 предприятие. Таковы данные Госказначейства. Шансы на их возвращение минимальные.

Ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле по данным НБУ, совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках. По итогам прошлого месяца он увеличился до 499,9 млрд грн.

Подтвердил на уровне 8,9% Национальный банк свой прогноз инфляции на конец 2018 года. По данным Государственной службой статистики, в апреле потребительская инфляция продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 13,1% в годовом измерении (по сравнению с 13,2% в марте). Инфляция в месячном измерении снизилась с 1,1% в марте до 0,8% в апреле.

Увеличился на 28% в годовом измерении за два месяца 2018 года товарооборот между Украиной и Польшей – до 1,6 млрд долларов. В 2017 году объем двусторонней торговли составлял 6,2 млрд долларов и увеличился на 26,2% по сравнению с 2016 годом.

35,1 млн тонн составил экспорт зерновых культур с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 14 мая, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия. В 2016/17 МГ из Украины было поставлено на внешние рынки 44 млн тонн зерна.

Право экспорта говядины на рынок Турции получила Украина, сообщила Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). Такое решение принято по итогам работы турецкой технической миссии, которая работала в Украине в конце апреля.

62 раза за четыре месяца НБУ предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. При этом за весь 2017 год НБУ предоставлял доступ к документам 152 раза.

325,53 млрд в гривневом эквиваленте составит объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года. Согласно данным Минфина, в том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд грн, в 2020 году – 266,07 млрд. В целом за период с 2018 года по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн в счет погашения долга и 1,121 трлн – в счет его обслуживания.

Уже 900 дней, с 26 ноября 2015 года НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Сдадут в эксплуатацию до конца мая новый двухпутный железнодорожный Бескидский тоннель. Предполагается, что пропускная способность тоннеля составит 100 пар поездов в сутки, а скорость движения поездов в нем вырастет до 60-70 км/ч.

Увеличила на 4% Украина в январе-апреле потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15,8 млрд куб. м. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, промышленность потребила 5 млрд куб. м газа (+25% к январю-апрелю-2017), население, ТКЭ и бюджетные организации – 9,6 млрд куб. м (-4%).

Снизилась до 10-15% с 25-30% в 2017 году рентабельность строительства жилья комфорт- и эконом-класса с начала 2018 года в Киеве в связи с удорожанием строительных материалов и работ – таковы оценки экспертов рынка.

Увеличилось в 1,5 раза негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте по сравнению с январем-мартом 2017 года и составило 1201,3 млн долл., сообщила Государственная служба статистики.

Увеличился на 27% в годовом измерении импорт аграрной продукции в Украину в I квартале – до 669 млн долларов. Экспорт вырос на 15%, до 1513 млн долларов. При этом оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС составил 2,2 млрд долларов, а положительное сальдо для Украины составило 845 млн долларов.

10 млрд грн перечислил в мае Национальный банк в государственный бюджет как очередной транш своей прибыли за 2017 год. С начала года НБУ перечислил уже 25 млрд, а всего за год должен перевести 44,6 млрд грн.

275 аграрных расписок аграрии оформили на 1,7 млрд грн в текущем году, свидетельствуют данные Международной финансовой корпорации (IFC). До 2018 года в Украине действовал пилотный проект, который включал несколько областей. В этом году действие инструмента финансовых расписок расширилось на всю территорию страны. За период реализации этого проекта выдано 457 расписок (285 финансовых, 172 товарных). С начала проекта механизм аграрных расписок позволил привлечь 2,85 млрд грн.

Вырос на 31% импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 51,2 тыс. единиц, сообщила ассоциация "Укравтопром". Общая стоимость импортированных за три месяца в страну автомобилей составила 665,7 млн долл. При этом в структуре импорта наибольшую долю заняли легковые автомобили, поставки которых по сравнению с первым кварталом 2017 года выросли на 43% – до 41522 шт. В денежном выражении импорт легковых авто составил 459,3 млн долл. 57% импортированных легковых автомобилей – машины с пробегом.

Продлено на три года действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов на уровне 42 евро за 1 тонну. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.

100 тыс. евро Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) компенсирует Киеву за внедрение бесплатного проезда для болельщиков с билетами на финальные матчи мужской и женской Лиги чемпионов 2018 года и аккредитованных лиц.

Мир

На 125 млн долл. предоставит дополнительной технической помощи Агентство США по международному развитию (USAID) для Донбасса и тех прилегающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии.

Может увеличиться на 16 млн тонн мировой объем потребления зерновых в сезоне 2018-2019 гг. по сравнению с сезоном 2017-2018 гг. и достичь нового рекордного уровня в 2,626 млрд тонн – сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

10,425 млн баррелей нефти в сутки добывали в среднем в марте этого года США и оказались на первом месте в мире по этому показателю, опередив Россию (10,298 млн баррелей в сутки). Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн баррелей. Добыча в России не изменилась в сравнении с февралем, в США – увеличилась на 1,6%, а в Саудовской Аравии – сократилась на 0,28%.

Готовы отказаться от национальной валюты в Хорватии и запустить процесс введения евро вместо куны, которая в данный момент используется в стране. Об этом сообщил глава правительства страны. Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года и на сегодняшний день остается одной из восьми стран ЕС, которые пользуются собственной национальной валютой.

Увеличилось на 7,8% в апреле относительно аналогичного периода 2017 года потребление электроэнергии в Китае, что считается одним из основных параметров оценки экономической активности в стране. Рост спроса на электроэнергию в сфере услуг и в сельском хозяйстве составил 10,8%, а в промышленном секторе – 7,2%.

164 трлн долл. составляют сейчас суммарно долги государств, корпораций и домохозяйств, что эквивалентно 225% глобального ВВП, подсчитали в Международном валютном фонде. Предыдущий рекорд фиксировался в 2009 году на фоне рецессии – 213% ВВП. Более половины всего глобального долга сейчас приходится на США, Китай и Японию (48,1 трлн, 25,4 трлн и 18,2 трлн долл.соответственно). Наибольший прирост долга за последнее десятилетие обеспечил Китай, на который пришлось около 40% объема новых заимствований.

1,5% от ВВП Германия планирует тратить на оборону к 2025 году, несмотря на требование НАТО тратить 2%. Сейчас оборонные расходы составляют 1,24%. Таким образом, расходы на оборону вырастут с 37 млрд евро в 2017 году до 50 млрд в 2025 году. Это означает, что Германия не выполнит цель НАТО достичь расходов в размере 2% от ВВП до 2024 года. Этого требуют от европейских союзников и США.

На высоте около 16 тыс. метров стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, совершил 13 мая многочасовой полет в небе у линии разграничения на Донбассе. Беспилотник, вылетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, в течение около 10 часов курсировал вдоль линии разграничения, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

400 тыс. долл. - в таком размере Кабинет министров одобрил добровольный взнос Украины в Совет Европы. Такие взносы сейчас требуются потому, что летом 2017 года РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу его работу.

Утверждены соглашения Украины с Катаром и с Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований. Соглашение с Катаром подписано в марте 2018 года, а с Антигуа и Барбуда – в феврале 2018 года.

Почти две трети шведов готовы отказаться от купюр и монет и полностью перейти на использование безналичных методов оплаты – таковы результаты опроса, проведенного Банком Швеции. Всего 13% опрошенных использовали наличные средства для оплаты своей последней покупки. При этом 40% респондентов сообщили, что ни разу не использовали наличные деньги в течение всего месяца, когда проводился опрос.

Литва установит квоты для зарубежных работников на некоторые профессии в ответ на рост трудовой миграции, в том числе из Украины. В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, их них около 20 тыс. – гражданам Украины.

Финляндия упрощает процедуру трудоустройства иностранцев из-за пределов Европейской Экономической Зоны. Главная причина тому – экономический рост в стране и нехватка кадров.

Превысила отметку в 80 долл. за баррель нефть на торгах 17 мая впервые с ноября 2014 года. Причина роста – усиление геополитических рисков.

Испытана первая в Китае ракета, которая полностью разработана и произведена частной компанией OneSpace Technology. Длина ракеты составляет 9 метров, она может вывести полезный груз на орбиту высотой 800 километров. OneSpace основана в 2015 г. Ее часто сравнивают с американской ракетостроительной компанией Илона Маска SpaceX.

Не будет представлена на улицах Киева во время финала Лиги чемпионов российская корпорация "Газпром", которая является спонсором турнира. Реклама будет только на стадионе.