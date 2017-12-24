Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", – написал он.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе оснащены системами для осуществления биометрического контроля и подключены к базам Интерпола и Европола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.

Как рассказывал министр иностранных дел Павел Климкин, Украина будет следить за перемещением россиян по стране. По его словам, контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа.

Напомним, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие новые меры на границе.