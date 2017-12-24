Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

Сегодня, 21:03

С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля

За россиянами будут следить. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
За россиянами будут следить. Фото из архива "Сегодня"

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

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"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", – написал он.

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Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе оснащены системами для осуществления биометрического контроля и подключены к базам Интерпола и Европола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.

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Как рассказывал министр иностранных дел Павел Климкин, Украина будет следить за перемещением россиян по стране. По его словам, контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа.

Напомним, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие новые меры на границе.
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Источник:

"Сегодня"

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