"Биосфера" выпустила первый ролик "Окремо ми разом", снятый онлайн в условиях карантина

Основная задача кампании – поддержать людей на карантине и показать, как, даже находясь в изоляции, можно делиться заботой

Корпорация "Биосфера" выпустила первый ролик в рамках кампании "Окремо ми разом", созданный преимущественно онлайн за неделю. Основная задача кампании – поддержать людей на карантине и показать, как, даже находясь в изоляции, можно делиться заботой.

"Окремо ми разом" станет многосерийным проектом, для первой части которого мы с творческой командой "выловили" важные карантинные сюжетные линии, накопленный в обществе юмор и точки боли, – говорит Сергей Полисский, руководитель бизнес-направления товаров для дома в "Биосфере". – Мы выбрали формат между рекламным роликом и полноценным музыкальным клипом".

Из-за карантина у съемочной группы не было возможности присутствовать на всех локациях, поэтому практически все кадры были сняты самими актерами, которые исполняли еще и роль операторов, получая все инструкции дистанционно. Режиссерами ролика стали братья Александр и Владимир Веселовы, производством занималась UTC FILM production.

"Это была одна из самых сложных съемок из всех, что я видел, – комментирует режиссер Владимир Веселов, – вся работа над сюжетом велась онлайн, то же касается и кастинга актеров. Так как люди находились в изоляции, их дома автоматически становились локацией для съемки. Нам пришлось всего несколько раз "запустить" оператора в квартиру, он заходил один в защитном костюме, респираторе и перчатках. Все, что он заносил, обрабатывалось спиртом, за этим следил отдельный человек. Но большая часть съемки проводилась удаленно, и это был огромный вызов! Одно дело, когда ты сам прекрасно знаешь, что нужно делать, совсем другое – когда у тебя на другом конце города человек, который первый раз держит в руках камеру. Сложно было и на монтаже, мы не могли собраться вместе, материал был в разных форматах и на разных носителях. Несмотря на все ограничения "карантинной съемки", ролик получился очень душевным и трогательным".

Песню для видеоролика написал и исполнил Сергей Бабкин, она создавалась как гимн карантинного времени. Идейным вдохновителем кампании стал основатель и CEO "Биосферы" Андрей Здесенко, который принимал активное участие в работе над сюжетом и в написании песни, которая родилась специально под проект и полностью созвучна с происходящим в обществе.

"Карантин и изоляция во многом возымели обратный эффект, – утверждает Сергей Полисский. – Компании объединяются для социальных проектов, соседи готовы ходить за продуктами для наиболее социально уязвимых людей, поют друг для друга песни на балконах… Многие из нас становятся героями, помогая, создавая, заботясь – в первом ролике нашего сериала каждый проявляется удивительным образом. Сначала Петрівна, которая заботливо шьет маски для соседей и тайно разносит их, а затем и все ее соседи, близкие, которые объединяются, чтобы в условиях карантина создать для нее праздник. Это единство, которое свойственно для нашего общества в сложных ситуациях".

Корпорация строит большие планы по тому, как в дальнейшем поддерживать людей в изоляции. Одним из первых шагов стало создание наборов для уборки, гигиены и приготовления пищи "Фрекен БОКс". Каждый из наборов содержит продукцию брендов "Фрекен БОК", Smile, Novita и Selpak: перчатки, антибактериальные влажные салфетки, туалетную бумагу, пакеты для мусора, кухонные губки, пакеты-слайдеры, ватные диски и прочие товары. Наборы уже сейчас можно заказать онлайн на Rozetka с бесплатной доставкой через "Нова пошта" по всей Украине прямо до дверей.

Справка о компании. Корпорация "Биосфера" – лидер по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня продукция компании представлена на 20 рынках, а в продуктовом портфеле корпорации более 2 000 наименований товаров под торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, Eventa, Superfresh, PRO service и др.

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