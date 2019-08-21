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Битва антициклона Corina с циклоном принесет в Украину сильный ветер: синоптики дали новый прогноз

21 августа, 17:29

Как сообщила Наталья Диденко, 22 августа ожидается жара до +35 градусов

Фото: Facebook, Наталья Диденко

Фото: Facebook, Наталья Диденко

В Украине в связи со столкновением антициклона Corina и циклоничности близ Каспийского моря в четверг, 22 августа, ожидается порывистый, местами сильный ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

При этом погода остается довольно жаркой – на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет +30...+35 градусов. На Западе будет немного свежее, +23...+28 градусов, также жара ослабнет в северных областях: ожидается +25...+29 градусов.

Фото: Facebook Натальи Диденко

Фото: Facebook Натальи Диденко

Фото: Facebook Натальи Диденко

Фото: Facebook Натальи Диденко

Дождей, по данным Диденко, не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке. В Киеве, который относится к северной части Украины, также 22 августа станет легче дышать, в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Будет солнечно, сухо.

Такой же прогноз на 22 августа дает и Укргидрометцентр.

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К концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода будет без изменений, солнечно и около +25...+28 градусов.

При этом, по данным Укргидрометцентра, в пятницу, 23 августа, по всей стране буде солнечно и без осадков. На Западе ожидается +24...+27 градусов, в Центре и на Севере до +28 градусов, на Юге и Востоке столбики термометров поднимутся местами до +32 градусов.

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В субботу, 24 августа, на День Независимости, практически на всей территории страны будет тепло и солнечно, однако осадки прогнозируют на Прикарпатье, Буковине, в Херсонской и Запорожской областях. При этом на Западе будет +24...+29 градусов, на Юге до +32 градусов, в Центре +25...+28 градусов, на Востоке – до +29...+32 градусов.

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В воскресенье, 25 августа, осадки ожидаются только на Закарпатье, где будет до +32 градусов. На остальной территории будет жарко, солнечно и сухо. На Западе и в Центре – до +29 градусов, на Юге и Востоке – до +32 градусов.

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В понедельник, 26 августа, по-прежнему на Закарпатье будет дождливо, температура воздуха поднимется до +30...+32 градусов. На остальной территории Украины будет солнечно, без осадков. В западных областях ожидается до +26...+29 градусов, в Центре будет до +29, на Юге и Приазовье прогнозируют до +32 градусов, а на Востоке столбили термометров поднимутся до +28...+31 градуса.

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Отметим, что сейчас в Украине полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости. В каждом городе обещают свои особенности. Как будут отмечать в Одессе, Краматорске, Харькове и Львове - читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства"

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Источник: Сегодня

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