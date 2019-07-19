Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Битва паспортов: что изменит выдача гражданства иностранцам-этническим украинцам

19 июля, 07:24

Президент готов дать украинское гражданство всем этническим украинцам

Welcome to Ukraine! Надеемся на приток инвестиций в страну
Welcome to Ukraine! Надеемся на приток инвестиций в страну.

Украина готова предоставлять гражданство этническим украинцам без отказа ими от гражданства другой страны. На днях об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас, согласно закону, при подаче на украинское гражданство, иностранец должен заявить об отказе от уже существующего. А вот гражданин Украины спокойно может получить гражданство другой страны без отказа от книжечки с тризубом.

Наш гарант поручил разработать механизм упрощенного предоставления гражданства людям, права и свободы которых нарушены, независимо от страны. Это ответ на указ Владимира Путина, которым тот предоставил возможность получить гражданство РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

Как уточнила пресс-служба Офиса президента (ОП), наше гражданство как второе смогут получить этнические украинцы из дружественных нам стран, стремящиеся присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Мы возмущены указом президента РФ об упрощенном предоставлении украинцам российского гражданства, — сказано в сообщении ОП. — Он направлен против наших граждан, вынужденно проживающих на временно оккупированных территориях и создает преграды на пути к деэскалации конфликта".  

Международник Андрей Бузаров поддерживает инициативу президента.

"Это большой шаг в части сохранения государственности и генофонда Украины, — уверен эксперт. — Например, венгры активно это используют для объединения зарубежных венгров. Если закон примут, жду массовых обращений от украинцев России, США, Канады. Для них это означает восстановление исторической связи с родиной". По мнению Бузарова, "новые украинцы" смогут подстегнуть интеллектуальный обмен между странами, принести Украине новые экономические вливания, поспособствуют развитию "народной дипломатии". 

А вот экономист Олег Пендзин не ожидает, что этнические украинцы-бизнесмены за рубежом, получив наше гражданство, станут массово инвестировать в экономику Украины.

"Деньги не имеют национальности, а условия ведения бизнеса у нас одинаковы как для резидентов, так и для нерезидентов, поэтому большие инвестиции придут к нам лишь тогда, когда улучшится инвестклимат", — считает Пендзин.

Экс-сотрудник Госмиграционной службы Сергей Гунько предлагает дождаться обнародования конкретных документов.

"Двойное гражданство не запрещено законодательством Украины, — уточнил нам Гунько. — Если иностранец ходатайствует о принятии в гражданство Украины, он подает обязательство о выходе из иностранного гражданства в течение двух лет, но это не является запретом на двойное гражданство".

Также Гунько напомнил, что действует "паспорт зарубежного украинца" (аналог "карты поляка" в Польше), который не дает гражданства, но позволяет, в частности, бесплатно получить высшее образование, многократную украинскую визу (при наличии визового режима).

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что получить паспорт в Украине стало дороже. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гражданство, двойное гражданство, паспорт Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Битва паспортов: что изменит выдача гражданства иностранцам-этническим украинцам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам

Вчера, 13:53

Семь человек представляют государственный интерес Украины, а еще двое получат паспорт за заслуги перед Украиной

У Путина ответили на планы Зеленского по "украинской паспортизации"

Вчера, 13:36

В Кремле объяснили, что будет, если этнические украинцы в России получат паспорт Украины

"Повторяет грузинский сценарий": соцсети возмутило "паспортное" решение Путина

17 июля, 20:01

Пользователи считают, что, расширив действие паспортизации Донбасса, Путин хочет повысить собственные рейтинги

Оккупационное командование забирает у боевиков "Л/ДНР" украинские паспорта: названа причина

14 июля, 05:00

Сепаратисты мысленно простились с паспортами с трезубцем

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как спастись от клещей

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Cвадебные приметы и суеверия

Змей становится все меньше

Гигинеишвили женится на бизнес-леди, к которой ушел от Михалковой

Всегда модная: Ротару опубликовала семейное фото

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь