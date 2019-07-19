Битва паспортов: что изменит выдача гражданства иностранцам-этническим украинцам

Президент готов дать украинское гражданство всем этническим украинцам

Welcome to Ukraine! Надеемся на приток инвестиций в страну.

Украина готова предоставлять гражданство этническим украинцам без отказа ими от гражданства другой страны. На днях об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас, согласно закону, при подаче на украинское гражданство, иностранец должен заявить об отказе от уже существующего. А вот гражданин Украины спокойно может получить гражданство другой страны без отказа от книжечки с тризубом.

Наш гарант поручил разработать механизм упрощенного предоставления гражданства людям, права и свободы которых нарушены, независимо от страны. Это ответ на указ Владимира Путина, которым тот предоставил возможность получить гражданство РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

Как уточнила пресс-служба Офиса президента (ОП), наше гражданство как второе смогут получить этнические украинцы из дружественных нам стран, стремящиеся присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Мы возмущены указом президента РФ об упрощенном предоставлении украинцам российского гражданства, — сказано в сообщении ОП. — Он направлен против наших граждан, вынужденно проживающих на временно оккупированных территориях и создает преграды на пути к деэскалации конфликта".

Международник Андрей Бузаров поддерживает инициативу президента.

"Это большой шаг в части сохранения государственности и генофонда Украины, — уверен эксперт. — Например, венгры активно это используют для объединения зарубежных венгров. Если закон примут, жду массовых обращений от украинцев России, США, Канады. Для них это означает восстановление исторической связи с родиной". По мнению Бузарова, "новые украинцы" смогут подстегнуть интеллектуальный обмен между странами, принести Украине новые экономические вливания, поспособствуют развитию "народной дипломатии".

А вот экономист Олег Пендзин не ожидает, что этнические украинцы-бизнесмены за рубежом, получив наше гражданство, станут массово инвестировать в экономику Украины.

"Деньги не имеют национальности, а условия ведения бизнеса у нас одинаковы как для резидентов, так и для нерезидентов, поэтому большие инвестиции придут к нам лишь тогда, когда улучшится инвестклимат", — считает Пендзин.

Экс-сотрудник Госмиграционной службы Сергей Гунько предлагает дождаться обнародования конкретных документов.

"Двойное гражданство не запрещено законодательством Украины, — уточнил нам Гунько. — Если иностранец ходатайствует о принятии в гражданство Украины, он подает обязательство о выходе из иностранного гражданства в течение двух лет, но это не является запретом на двойное гражданство".

Также Гунько напомнил, что действует "паспорт зарубежного украинца" (аналог "карты поляка" в Польше), который не дает гражданства, но позволяет, в частности, бесплатно получить высшее образование, многократную украинскую визу (при наличии визового режима).

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что получить паспорт в Украине стало дороже. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

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