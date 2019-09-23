Битва за сучок – лесорубы выбирают лучших: репортаж с украинских соревнований вальщиков леса

Супермен. Одной силы и выносливости лесорубу недостаточно. Нужны специальные знания и опыт, которые приобретаются за 3—4 года / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Под конец лета по всей стране соревнуются лесорубы. Собираются сначала представители районов, потом — областей, а потом выбирают и лучшего лесоруба страны. Корреспонденты "Сегодня" попали на 22-е соревнование вальщиков леса в Коростышевском районе и выяснили все детали профессии.

Чтобы стать лесорубом, нужно вначале поработать подсобным рабочим, сучкорезом, которому дают небольшую пилку и отправляют срезать сучья. Потом разрешают валить деревья. И лишь пройдя эти этапы и получив спецобразование в училище, можно стать лесорубом. Самые умелые проходят этот путь за 3—4 года. Лесники признают: быть лесорубом хотят многие, но мало кто остается. Это опасная работа, приравненная по рискам к шахтерской профессии. Зарплата зависит от вырубленных кубов леса и часто выше 15 000 грн, но кадровый голод все равно ощущается. Так что такие конкурсы проводят также для того, чтобы поднять престиж профессии.

Подсчет баллов. Турнирная таблица привлекает всех / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Победа: нужны сила и удача

Вначале всех выстраивают около табличек с названием своего лесного хозяйства и по очереди вызывают на жеребьевку — присваивают порядковый номер и проверяют инструменты. К бензопиле отношение буквально мистическое: ее называют "кормилицей", относятся очень уважительно. Кстати, весит одна пила 6—7 килограммов, попробуй ее потаскать весь день!

Также проверяют аптечку — к вопросам безопасности подходят очень строго. Все одеты в специальную форму, которая выглядит ну очень жаркой — не представляю, как они выдерживают в ней в летний зной. Но форма изготовлена из защитного материала: если по неосторожности пилой дотронуться до одежды, зубцы сразу перестанут двигаться.

Двадцать участников делят на две команды, первые будут валить дерево, им выделяют на это всего три минуты. Они промаркированы по номерам участников и сразу же идут изучать, какую сосну им нужно будет валить. Тут дело удачи: кому-то попалось "плохое" дерево, другим — лучше. Это самое сложное испытание, за которое начисляют больше всего баллов. Остальные соревнуются на так называемых имитаторах — специальных площадках с подготовленными бревнами. Потом меняются.

Все, как на обычных соревнованиях — вокруг болельщики, сочувствующие и критики-профессионалы. Перешептываются, обсуждают результаты, сочувствуют, если что-то не получилось. Заговариваю с одним из лесорубов. Николай Донцул из Малина говорит, что потерял счет соревнованиям, в которых принимал участие. Лучший результат — 3-е место. Невысокий крепкий мужчина говорит, что в его профессии важна физическая сила и выносливость, но быть качком совсем необязательно:

"Иногда приходит кто-то огромный, а толку от него мало. Тут нужно долго учиться, понимать специфику работы".

Все баллы — и призовые, и штрафные — тщательно пересчитывают и записывают на доске. Около нее всегда толпятся люди, пересчитывая свои шансы на победу. За нее дают 3000 грн.

Лучший. Александр Костюшко / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

О чем молчат профи: тренировки, сезоны и приметы

Участники профконкурсов лесорубов в мире тратят огромное количество времени и сил на тренировки и оттачивание мастерства. А украинские — урывают время в рабочем графике, чтобы хоть немного попрактиковаться. Зная, какие будут конкурсы, пытаются сымитировать их и у себя дома. Спрашиваю о том, когда сложнее работать, громко смеются:

"Всегда непросто: зимой холодно, летом жарко, и никаких скидок на погоду".

А примета тут одна: сучок всегда летит в глаз! Именно поэтому и на конкурсе, и на работе маска обязательна. А вот о травмах говорить не любят — чтобы не накликать беду.

Подготовка. Перед жеребьевкой все нервничают / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

5 этапов конкурса

Сбор бензопилы

Нужно разобрать пилу, снять старую цепь и поставить новую. Иногда специально подпиливают болты, чтобы раскрутить быстрее, но тогда во время работы инструмент может развалиться и придется тратить драгоценное время на сборку. После этого конкурса трогать и поправлять пилу нельзя.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Комбинированный срез: вверх и вниз

Установлены колоды с цветными метками. Необходимо сделать срез сверху до красной линии, потом — снизу. Важно: не зайти за метки и чтобы кругляш получился ровный, без запилов, под углом 90 градусов. Колод две — одну необходимо начинать пилить сверху, другую — снизу.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Точная раскряжевка

Колода лежит на помосте, на земле — сантиметровый слой опилок. Важно их точно утрамбовать (это делают судьи), чтобы участник не видел, куда пилить. По заданию, необходимо отпилить кусок дерева, придерживаясь угла в 90 градусов, не коснувшись щита. На этом этапе многие лесорубы буквально ложились на землю, чтобы точно видеть, где прекратить пилить.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Обрезка сучьев

В колоду воткнуты специальные палки, причем довольно неудобно для работающего. Необходимо на скорость обрезать сучья. При этом остаться на поверхности должно не более 5 мм, а ствол дерева задевать нельзя. Процесс усложняется тем, что под ногами валяются предварительно срезанные круглые небольшие палки, на которых легко поскользнуться.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Валка дерева: на все про все три минуты

Срезать дерево нужно за 3 минуты. Оно должно упасть там, где указали судьи. Ориентир — вбитый в землю колышек. Чем ближе от него, тем больше баллов будет. Высший пилотаж — срубить так, чтобы, падая, крона вбила колышек в землю.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Железные дровосеки мира

Конечно, украинские соревнования скромнее по масштабу, чем впечатляющие шоу лесорубов, которые можно увидеть на роликах в "Ютьюбе". Но у них разные задачи: за границей важно впечатлить и сделать шоу, а у нас это сугубо квалификационное мероприятие, призванное, помимо прочего, поднять престиж профессии. Заграничные лесорубы — фанатики своего хобби, которые тратят огромное количество времени и денег не только на тренировки, но и на то, чтобы принять участие в шоу. Часто отдают тысячи долларов на поездки в другие страны — чтобы показать свое мастерство на конкурсе с призовым фондом в несколько сотен.

Разных впечатляющих испытаний тут великое множество, орудуют там как бензопилами, так и обычными двуручными пилами. Зрелище очень впечатляющее. Например, участники пилят деревья на высоко закрепленных досках (в этом есть практический смысл: чем выше — тем дерево мягче). Или нестандартное соревнование — бег по катящемуся в воде бревну, как это любят показывать в мультиках. Есть конкурсы, в которых необходимо расколоть большую колоду или пробежать с бревном на плече на скорость. Один из самых впечатляющих — рубить сук, на котором стоишь. Бревна закреплены горизонтально на полу, по краям обозначены места, на которые нужно встать. И рубить топором необходимо между своими же нешироко расставленными стопами. В какой-то момент необходимо развернуться и продолжить рубку с другой стороны бревна. Кто это сделает первым, тот и победитель. В состязаниях принимают участие и женщины: есть даже номинация "Джек и Джилл", когда мужчина и женщина в тандеме на скорость пилят одно бревно. Многократная победительница, лесоруб Нэнси Залевски, может вручную распилить 40-сантиметровую сосну за 11 минут!

Быть вальщиком леса за границей не только престижно, но и выгодно. Зарплата канадского лесоруба — около 80 000 долларов в год. Но кого попало туда не возьмут — необходимо закончить специальный колледж. Чистильщики или те, кто пилит маленькие деревья в лесу, зарабатывают меньше, но ненамного — около 1500 долларов в неделю.

Высота и красота. Фанаты своей работы, которым неведом страх

Зачем лесорубам "синій рушник"

Когда узнают о соревнованиях лесорубов, многие говорят: "Леса и так вырубают, а они еще и соревнуются!"

Лесники отвечают: "Вырубают только там, где это разрешено". Леонид Костюк, главный лесничий коростышевского лесного хозяйства, объясняет:

"Наша работа похожа на работу хлеборобов. Сначала выращивают дерево, а потом — "косят". Просто время "жатвы" приходит не через полгода, а спустя почти сотню лет! Большая проблема и в том, что сейчас деревья часто болеют и заражают друг друга. Смотришь — одно дерево засохло, возвращаешься через месяц — а уже вся поляна такая. Приходится вырубать, чтобы не заразить весь лес".

Сосна растет 80 лет, береза и ольха чуть поменьше — 60, а дуб — 120 лет. Срубить больше, чем разрешено, не получится: это "незаконная рубка", за которую положена уголовная ответственность. Чтобы получить разрешение на вырубку, собирают столько печатей, что в лесничестве документ называют "синій рушник".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама