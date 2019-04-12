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Бизнес по-украински: кейс "Новий зір" VS ПАО "Укринком"

Новости компаний
Сегодня, 17:02

Как не вернуть кредит, назвав банк рейдером

Очень важно выполнять взятые на себя обязательства во всех сферах: на уровне государства, в любом бизнесе, в семье. С этим никто не будет спорить – это  основа любых развивающих коммуникаций и сохранения  доверия.  Невыполнение взятых на себя обязательств по  невозвращению кредита  привело  к  заострившемуся конфликту  между компаниями   "ОК "Новий зір" и ПАО "Укринком". Прольем  свет  на  менее  растиражированную в интернете версию событий.

ПАО "Укринбанк" (сейчас  ПАО "Укринком") – это один из 96 банков Украины, который Национальный Банк Украины решением № 934 от 24.12.2015 г. отнес в категорию неплатежеспособных и отправил на ликвидацию ФГВФЛ. Позже независимый суд Украины в деле № 826/5325/16 от 2016 года признал незаконным соответствующее решение НБУ и отменил его, а также и сам  процесс ликвидации банка ФГВФЛ.

Последующее переименование ПАО "Укринбанк" в ПАО "Укринком", к чему часто апеллируют заемщики банка, осуществлено согласно требованиям законодательства Украины, при этом не было создано новое юридическое лицо и код ЕГРПОУ остался неизменным. Соответственно, ПАО "Укринком" получил все права банка на активы, а также обязательства перед вкладчиками. Судебная практика  на уровне Верховного Суда Украины и Верховного Суда подтверждает законность как притязаний ПАО "Укринком" к своим заемщикам, так и кредиторов "Укринбанк" в  ПАТ "Укринком". Примеры данных решений указаны в том же определении Большой палаты Верховного Суда. Тем не менее некоторые заемщики, которые, вероятно, не хотят выполнять кредитные обязательства перед банком, в частности,  "ОК "Новий зір", ставят под сомнение правовой статус правопреемника, обосновывая это тем, что Фонд и НБУ не признают правопреемственность ПАО " Укринком".  02 июля 2019 года Большая палата Верховного Суда по делу № 925/698/16 поставит определяющую точку в правосубъектности ПАО "Укринком" и оценит юридические последствия переименования ПАО "Укринбанк" в ПАО "Укринком".

Но стоит отметить, что  средства, получаемые  по возвращенным кредитам "Укринбанка",   ПАО "Укринком"  направляет уже сейчас   на  выплаты  долгов   перед   держателями депозитных счетов 200 000 гривен плюс. На сегодняшний день общая сумма выплаченных средств ПАО "Укринком"  составляет 1 млрд 214 млн грн. Остаток по выплатам физическим лицам — 440 млн грн. Так, ПАО "Укринком" удалось погасить более 62% задолженности перед вкладчиками банка, который  попал  в список  ликвидирующихся,  хотя  руководство до последнего боролось за спасение банковского учреждения, о чем свидетельствуют многочисленные обращения в НБУ, а также заключенные договоры с нерезидентами инвесторами.

В 2019 году ПАО "Укринком" (ранее ПАО "Укринбанк") отступил право требования по кредиту ООО "Финансовая компания "Инвент Финанс".  Таким образом, так  называемая "рейдерская атака" – это всего  лишь санкционированные законные действия ООО "Финансовая компания "Инвент Финанс" как ипотекодержателя по реализации процедуры государственной регистрации за собой права собственности на предмет ипотеки на основании ипотечного договора, поскольку заемщик   ответил отказом на многочисленные требования по выполнению кредитных обязательств.

12 марта 2019, с целью выполнения требований Постановления Ржищевского городского суда Киевской области от 05.03.2019 и Постановления об открытии исполнительного производства ВП № 5858397 о передаче в ООО "Детективное Агентство "Парма", исполнители решения суда должны были принять на хранение вышеуказанное имущество  под руководством частного исполнителя Павлюка Н.В. Однако выполнить решение суда и осуществить свою хозяйственную деятельность представителям ООО "Финансовая Компания "Инвент Финанс" и ООО "Детективное Агентство "Парма" не оказалось возможным по причине сопротивления руководства ООО "ОК "Новий зір" выполнению  взятых на себя кредитных обязанностей.   

Информация  предоставлена пресс-службой ПАО "Укринком" (ранее ПАО "Укрибанк").

Дополнительная  информация  на сайте: https://ukrinkom.com.ua/biznes-po-ukrainski-kak-ne-vernut-kredit-nazvav-bank-rejderom/

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Тег кредит, Укринбанк, Укринком

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