Благодаря Masterpass теперь билет "Лото-Забава" можно купить намного удобнее

Пользователи сайта www.msl.ua получили возможность пополнять свой игровой счет для приобретения билетов государственных лотерей от оператора "М.С.Л." в один клик. Напомним, что ранее это можно было сделать банковской картой, через точки продаж и с помощью баланса мобильного телефона. Сейчас игроки с этой целью могут воспользоваться также цифровым кошельком Masterpass от Mastercard – без необходимости каждый раз вводить карточные данные (номер карты, срок действия и проч.). Об этом сообщает пресс-служба оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

"Компания "М.С.Л." находится в авангарде инновационных разработок и специализированных сервисов на лотерейном рынке Украины. Мы не только стабильно расширяем линейку наших брендов но и, в соответствии с прогрессивными тенденциями развития современных технологий, предоставляем игрокам новые возможности. Уверены, что они по достоинству оценят новинку в нашем арсенале услуг. Отныне "Цифровой кошелек Masterpass" от Mastercard доступен для поклонников наших лотерей на сайте www.msl.ua. Мы планируем и в дальнейшем предлагать украинцам лучшие решения в этой сфере, максимально приближая уровень обслуживания в нашей стране к мировым стандартам лотерейной индустрии", – констатировали в "М.С.Л.".

Пополнение депозита осуществляется по привычному алгоритму: попадая в "Личный кабинет", игрок переходит в раздел "Баланс", вводит сумму пополнения и выбирает платежный метод Мasterpass. Важным отличием от обычного пополнения банковской картой является удобство и скорость: теперь для внесения средств на депозит даже не надо держать карту в руках. Все, что необходимо сделать, – это лишь один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass. Это могут быть карты разных банков и платежных систем. Как и ранее, оплата совершается без комиссий.

Партнером в интеграции Masterpass на сайт www.msl.ua выступила процессинговая компания LeoGaming.

"Успешно интегрировав Masterpass, мы видим его популярность на многих проектах самых разных направлений. И на каждом из них оплата через цифровой кошелек становится не менее популярной, чем стандартный платеж с помощью банковской карты. Masterpass экономит время пользователя без потери в удобном интерфейсе – мы уверены, его преимущества по достоинству оценят игроки лотерей "М.С.Л." - заявила глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик-Шевцова.

Про М.С.Л.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." (www.msl.ua) – правопреемник традиций советского государственного предприятия "Спортлото". Сегодня "М.С.Л." имеет представительства во всех регионах Украины и более 5 000 пунктов продаж. Все лотереи компании реализуются через собственную сеть современных электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, онлайн-мониторинг которой проводится со стороны государственных контролирующих органов. В портфеле компании более 80 лотерей, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. Наиболее известные лотерейные бренды: "Лото-Забава", "ХТО ТАМ", "Спортлига", "Мегалот", "Тип" и "Топ", "Спортпрогноз", "Гонка на деньги" и многочисленные электронные мгновенные лотереи семейства "Швидкограй" и бумажные мгновенные лотереи семейства "Стирачки".

С 1993 года "М.С.Л." входит в состав Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО (EL), с 2016 – в состав Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA). Лотерейный оператор "М.С.Л." единственный в Украине получил два "Сертификата соответствия стандартам ответственной игры" от EL.

О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com — международная компания, специализирующаяся на платежных решениях и технологиях. Компания управляет самой быстрой в мире платежной сетью, объединяющей потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard совершают ежедневную коммерческую деятельность, такую, как покупки, путешествия, ведения бизнеса и управление финансами, делая ее более простой, безопасной и эффективной для каждого.