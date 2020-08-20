Благодаря открытию рынка газа облгазсбыты лишатся монополии на поставку газа

В ближайшей перспективе это будет способствовать установлению конкурентоспособных тарифов для домохозяйств

Реформа рынка газа для населения во многом стала возможна благодаря последовательной и принципиальной позиции Нафтогаза Украины. Это признают даже конкуренты компании в борьбе за потребителя.

"НАК "Нафтогаз" фактически выступил тараном в плане отмены ПСО и выбора "поставщика последней надежды" (ПОН). То есть он пролоббировал лишение облгазов (вернее, связанных с ними предприятий, которые занимаются поставкой газа, – газсбытов) монополии на поставки ресурса населению (домохозяйствам) и на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ)", – заявил финансовый директор группы Smart Energy Алексей Заец в интервью информагентству "Українські новини".

Реформа касается около 50% газового рынка, до этого момента лишенного механизмов прозрачной конкуренции. В ближайшей перспективе это будет способствовать установлению конкурентоспособных тарифов для домохозяйств.

"Ценообразование газа именно для населения будет определять НАК "Нафтогаз". Учитывая объемы реализации НАКа, его пакетные предложения будут рыночным ориентиром для всех остальных поставщиков", - считает Алексей Заец. По его мнению, в краткосрочной перспективе цену газа будет определять несколько факторов: активная конкуренция среди поставщиков и рекордная заполняемость подземных газовых хранилищ, что тоже будет способствовать понижению цен для населения.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продаже газа для домохозяйств, а сами украинцы – могут свободно менять газового поставщика. Ранее рынок розничных поставок газа для населения был монополизирован частными компаниями-посредниками (газсбытами), которые принадлежат операторам распределительных сетей (облгазам).

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