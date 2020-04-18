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Благодатный огонь доставили в Украину

18 апреля, 19:26

Руслан Ровик

Самолет приземлился в аэропорту Борисполь

В Украину прибыл Благодатный огонь – самолет из Иерусалима приземлился в аэропорту "Борисполь".

Оттуда его в ближайшее время доставят во все храмы Украины.

Стоит добавить, что церемония Благодатного огня в Иерусалиме проходила без паломников из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Напомним, что телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный обряду Святого огня в Иерусалиме.

Также стоит добавить, что после того, как в храме Гроба Господнего прошла церемония Благодатного огня, представители Украинской православной церкви тоже получили этот символ Пасхи и направляются с ним в Украину.

Уже в ближайшее время делегация УПЦ доставит Благодатный огонь со Святой Земли в Украину.

"Пускай всещедрый и всемилостивый Господь через чудесное зажжение нерукотворного огня благословит нашу родную державу Украину и каждого украинца. С наступающим праздником светлого Христового Воскресения. Христос Воскрес", – заявил представитель УПЦ, везущий Благодатный огонь на Родину.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Киев Борисполь Пасха благодатный огонь

Источник: Сегодня

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