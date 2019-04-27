Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор

27 апреля, 23:11

Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет сообщил о прибытии благодатного огня во Владимирский собор.

В обнародованном в фейсбуке заявлении Филарет сообщил о прибытии в 21:00 благодатного огня в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор.

"Благодатный огонь торжественно встретили настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек вместе с духовенством храма, многочисленные прихожане, жители и гости Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

"Пусть свет Благодатного огня будет символизировать и свидетельствовать о нашей твердой вере в Воскресение Христово, которое является главным праздником и событием в нашей жизни", – сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

На празднике присутствовала и украинская делегация.

Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Пасха, филарет, иерусалим, благодатный огонь, Владимирский собор, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благодатный огонь прибыл в Украину

Сегодня, 20:37

Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом

Схождение Благодатного огня 2019: появились впечатляющие фото и видео

Сегодня, 19:10

Благодатный огонь уже доставляют в Украину

Благодатный огонь в Украину доставят две делегации

Сегодня, 19:01

Верующим ПЦУ Благодатный огонь передадут прямо в Борисполе

Что сейчас происходит в Иерусалиме

Сегодня, 18:48

На улицах Старого города верующие передают друг другу Благодатный огонь

Схождение Благодатного огня: спецрепортаж из Иерусалима

Сегодня, 18:47

Журналисты "Сегодня" рассказали о происходящем из сердца Иерусалима

В Киеве ожидают делегацию с Благодатным огнем

Сегодня, 18:24

В аэропорту "Борисполь" сейчас очень людно, многие хотят увидеть чудо воочию

Заявления Зеленского: чего ожидать украинцам?

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Что лечит калина в организме человека

Выбираем творог: 9 золотых правил

Земля плоская, США не летали на Луну и антипрививочники

Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной

6 пар обуви, которые должны быть у женщины после 40 лет в 2019

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме