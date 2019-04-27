Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор
Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет сообщил о прибытии благодатного огня во Владимирский собор.
В обнародованном в фейсбуке заявлении Филарет сообщил о прибытии в 21:00 благодатного огня в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор.
"Благодатный огонь торжественно встретили настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек вместе с духовенством храма, многочисленные прихожане, жители и гости Киева", – говорится в сообщении.
Отмечается, что символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.
"Пусть свет Благодатного огня будет символизировать и свидетельствовать о нашей твердой вере в Воскресение Христово, которое является главным праздником и событием в нашей жизни", – сказано в сообщении.
Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.
На празднике присутствовала и украинская делегация.
Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.
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