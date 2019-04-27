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Благодатный огонь прибыл в Украину

27 апреля, 20:37

Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом


Делегация Православной Церкви Украины доставила в Украину Благодатный огонь из Иерусалима.

Самолет с Благодатным огнем приземлился в международном аэропорту "Борисполь" вечером 27 апреля, сообщает Укринформ.

Теперь Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит Предстоятель украинской Православной церкви митрополит Епифаний.

Также Благодатный огонь передадут общинам из разных уголков Украины, фронтовым священникам, которые повезут его украинским военным на передовую.

Благодатный огонь — распространенное в православии название огня, используемого в пасхальный церемонии выноса Святого Света из Гроба Господнего, в Храме Воскресения Господня. В день Страстной субботы верующие Православных церквей ожидают свершения в Иерусалиме на церемонии схождения Благодатного Огня в храме над Гробом Господним, которое в течение веков из года в год происходит в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский Патриарх.

В субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

На празднике присутствовала и украинская делегация. Благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме, в эти минуты спецрейсом доставляют в Украину. Представителей украинской православной церкви еще накануне благословил на эту миссию иерусалимский патриарх Теофил. Для него эти встречи с национальными делегациями – традиционны, как и пасхальный обмен подарками.

Из Борисполя благодатный огонь отправится в областные центры страны. В тот же день огонь отправят и в Мариуполь, чтобы оттуда митрополит Иларион передал его всем верующим, в том числе и в неподконтрольный Донецк.

Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых.


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Тег видео, Пасха, верующие, иерусалим, благодатный огонь, ПЦУ

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