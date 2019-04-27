Благодатный огонь уже доставляют в Украину

Благодатный огонь спецрейсом доставляют из Иерусалима в Киев

Благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме, в эти минуты спецрейсом доставляют в Украину. Представителей украинской православной церкви еще накануне благословил на эту миссию иерусалимский патриарх Теофил. Для него эти встречи с национальными делегациями – традиционны, как и пасхальный обмен подарками.

Из Киево-Печерской Лавры в Иерусалимскую патриархию на этот раз передали икону 19 века, а патриарх, в свою очередь, подарил икону с изображением Кувуклии – по сути, места воскресения Спасителя. На встрече шла речь об испытаниях на крепость самой Церкви и о любви, как фундаменте веры.

"Христос говорил, что есть только один признак христианина – это любовь. И если мы способны любить ближнего, если стремимся любить своего врага, значит мы действительно идем по пути евангельскому", – заявил Антоний Паканич, управляющий делами УПЦ.

"Иерусалим и Храм Гроба Господня – это центр Вселенной. Здесь проходит весь путь от страданий до пасхальной радости. И прикоснуться к этому, находиться здесь, наполнить свое сердце радостью, думаю это желание любого православного христианина", – отметил народный депутат Вадим Новинский.

Смотрите специальный выпуск "Сегодня" из Иерусалима в 19:00. А в 23:30 на нашем телеканале начнется трансляция торжественного Пасхального Богослужения из трех украинских лавр – Почаевской, Святогорской и Киево-Печерской.

Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.

Также стоит напомнить об "анатомии чуда" Благодатного огня, которую исследовали журналисты "Сегодня".

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