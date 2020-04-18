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Благодатный огонь уже летит в Украину, опубликовано видео

18 апреля, 15:53

Игорь Тимофеев

Представители Украинской православной церкви везут Благодатный огонь

Фото: REUTERS/ Ammar Awad

Фото: REUTERS/ Ammar Awad

После того, как в иерусалимском храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь, представители Украинской православной церкви тоже получили этот символ Пасхи и направляются с ним в Украину.

Это происходит с благословения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия при поддержке Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Уже в ближайшее время делегация УПЦ доставит Благодатный огонь со Святой Земли в Украину.

"Пускай всещедрый и всемилостивый Господь через чудесное зажжение нерукотворного огня благословит нашу родную державу Украину и каждого украинца. С наступающим праздником светлого Христового Воскресения. Христос Воскрес", – заявил представитель УПЦ, везущий Благодатный огонь на Родину.

Напомним, схождение произошло в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, главной святыни христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

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Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Также напомним, телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный схождению Благодатного огня в Иерусалиме.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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