Благодатный огонь уже летит в Украину, опубликовано видео

Фото: REUTERS/ Ammar Awad

После того, как в иерусалимском храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь, представители Украинской православной церкви тоже получили этот символ Пасхи и направляются с ним в Украину.

Это происходит с благословения митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия при поддержке Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Уже в ближайшее время делегация УПЦ доставит Благодатный огонь со Святой Земли в Украину.

"Пускай всещедрый и всемилостивый Господь через чудесное зажжение нерукотворного огня благословит нашу родную державу Украину и каждого украинца. С наступающим праздником светлого Христового Воскресения. Христос Воскрес", – заявил представитель УПЦ, везущий Благодатный огонь на Родину.

Напомним, схождение произошло в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, главной святыни христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Реклама

Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Также напомним, телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный схождению Благодатного огня в Иерусалиме.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама