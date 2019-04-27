Благодатный огонь в Украину доставят две делегации

Верующим ПЦУ Благодатный огонь передадут прямо в Борисполе

В нынешнем году одной особенностью чудесного схождения Благодатного огня состоит в том, что его привезут украинцам сразу две официальные делегации, одну из которых, от Православной церкви Украины, которая получила Томос в январе, возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

"Мы ждем чего-то нового, особенного. Пасха Христова нас на это вдохновляет. Потому миссия не в том, чтобы просто привезти Благодатный огонь, а что-то особенное людям передать. Надеемся, что мы оправдаем ту надежду, с которой люди придут в Борисполь и повезут его по всей Украине", – заявил митрополит.

Смотрите специальный выпуск "Сегодня" из Иерусалима в 19:00. А в 23:30 на нашем телеканале начнется трансляция торжественного Пасхального Богослужения из трех украинских лавр – Почаевской, Святогорской и Киево-Печерской.

Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.

Также стоит напомнить об "анатомии чуда" Благодатного огня, которую исследовали журналисты "Сегодня".

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