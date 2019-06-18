Благотворители отправили сто студентов-авиаторов на престижную авиавыставку в Париж

Среди сотни победителей "Авиатора 2019" – лучшие представители 22 авиационных и технических вузов со всей Украины

18 июня сто победителей всеукраинского образовательного проекта "Авиатор 2019" вылетели во Францию. Их ожидают четыре увлекательных дня в Париже – экскурсия по одной из самых красивых столиц мира, посещение Диснейленда, а также визит на крупнейший в мире Международный форум авиакосмической отрасли Ле Бурже 2019.

Организатором конкурса является благотворительный Фонд Бориса Колесникова, который 11 лет оказывает поддержку студентам технических специальностей, в том числе, проводит открытые конкурсы для талантливой молодежи, инициирует поездки за рубеж – на лучшие ведущие выставки и форумы мира для обмена опытом, поиска новых контактов, общения со специалистами.

Среди сотни победителей "Авиатора 2019" – лучшие представители 22 авиационных и технических вузов со всей Украины. В поездке ребята знакомятся друг с другом, с новинками и достижениями авиакосмической сферы, их ожидает посещение стендов ведущих игроков индустрии – Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer и др., отечественного ГП "Антонов". Будущие авиаторы побывают в интерактивных шале и самолетах лидеров отрасли, прослушают лекции, пройдут мастер-классы от профессионалов.

В Украину студенты вернутся с новыми впечатлениями, знаниями и эмоциями. Президент благотворительного Фонда говорит – такие масштабные и интересные поездки дают ребятам возможность применить теоретические знания на практике, попрактиковаться в техническом английском, обзавестись контактами для прохождения практики на ведущих предприятиях мира. "Полученный в поездке опыт студенты привозят в Украину, с новыми силами берутся за написание дипломных работ, составление бизнес-планов и кейсов, работают на отечественных предприятиях. Посетить выставки уровня Ле Бурже и Фарнборо могут позволить себе только украинские бизнесмены, политики, представители отрасли. Мой Фонд дает возможность простым ребятам – талантливым студентам – увидеть все то, о чем они читали в книгах и слышали в аудиториях; открывает большой мир авиации, который увлекает своими возможностями и достижениями", – подчеркивает Борис Колесников.

Напомним, всеукраинский конкурс "Авиатор" проводился Фондом восьмой раз. За годы существования проекта к нему присоединились более 28 тысяч студентов со всей страны, а 500 из них посетили авиасалоны Фарнборо в Лондоне и Ле Бурже в Париже.

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