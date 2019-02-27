Благотворительный аукцион собрал деньги для семей погибших воинов Черкасщины

Каждый желающий имел возможность, приобретая картины участников конкурса детского рисунка, помочь тем, кто нуждается в помощи

Благотворительный аукцион собрал деньги для семей погибших воинов Черкасщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42d/e9d/5c742de9d1de8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42d/e9d/5c742de9d1de8.jpg 2019-02-27T08:00:00+02:00 Украина Каждый желающий имел возможность, приобретая картины участников конкурса детского рисунка, помочь тем, кто нуждается в помощи

22 февраля в городе Золотоноша состоялся благотворительный аукцион. Каждый желающий получил возможность приобрести картины участников конкурса детского рисунка "Мирная Украина". Средства, полученные от аукциона, переданы семьям бойцов, погибших в ходе боевых действий на востоке Украины. Как творческий конкурс, так и аукцион состоялись по инициативе известного мецената Людмилы Русалиной и при поддержке благотворительного фонда "Разом".

"Акции моего фонда всегда ориентированы на группы населения, которые больше всего нуждаются в помощи. В наше время нужно поддержать родных и близких тех, кто погиб в ходе боевых действий на востоке страны. Им сейчас очень тяжело. Идея этого аукциона родилась еще в прошлом году, в ходе подведения итогов конкурса "Мирная Украина". Мы взялись воплотить ее в жизнь. Сегодня присутствующие увидят результат этой работы", – сказала Людмила Русалина.











Конкурс "Мирная Украина", охвативший всю Черкасскую область, собрал более тысячи работ юных художников. Все рисунки объединены общей темой – любовь к родному краю, мечта о мире в нашей стране. Золотоноша стала местом проведения благотворительной акции, так как именно из этого города поступило на конкурс самое большое число работ.

На аукцион выставили более 100 лучших работ. Стартовая цена лотов – от 150 до 500 гривен. Самый дорогой рисунок обошелся более чем в 2500 гривен. В аукционе приняли участие более трехсот человек – благотворителей и меценатов, известных деятелей и представителей общественности и просто неравнодушных людей, которые стремятся поддержать семьи погибших.

Учредитель благотворительного фонда "Разом" Людмила Русалина отметила, что рисунки, присланные на конкурс, отражают не только детский взгляд на происходящее в Украине. В них явственно ощущается мечта юных украинцев о спокойной мирной жизни.

"Как мать пятерых детей, как неравнодушный человек, я считаю своим долгом принимать участие в благотворительной деятельности. Особенно стремлюсь поддерживать проекты творческие, для ребят, как говорится, с божьей искрой", – сказала меценат, общаясь с публикой перед началом аукциона.

Благотворительная акция вызвала большой интерес и нашла отзыв в сердцах горожан и гостей Золотоноши, собравшихся в тот день в зале городского Дома культуры.

"Мы только начинаем, но идем правильным путем. В других странах такие акции – обычное явление. Впервые увидела такой аукцион в США, - говорит директор школы № 3 Лариса Павленко. – Я была поражена, когда приходили рядовые американцы, их дети и выкладывали немалые средства за совершенно простые вещи. Просто потому, что они хотят помочь другим". По словам нашей собеседницы, ее поразила история, связанная с конкурсом. Одна из участниц нарисовала хлеб. "Почему именно хлеб?" - спросили ее. Девочка ответила, что бабушка ее учила, что без хлеба нет и Украины. "Участники конкурса впитывают духовность нашего народа – как и эта девочка. Жаль, что для молодого поколения хлеб уже не символ, а просто продукт, который можно купить в магазине", - объясняет Лариса Павленко.

Некоторые из участников благотворительного аукциона заранее облюбовали работу для своего лота. "Я пришел точно зная, какую картину хочу купить. Мы с супругой определились заранее. Если получится приобрести, то она останется в нашей семье", - ответил первый заместитель городского головы Олег Масло на вопрос о том, что будет делать с купленным рисунком.

В ходе аукциона было собрано 64 355 грн для передачи семьям погибших воинов из Черкасской области. Те работы, которые не нашли новых хозяев в ходе аукциона, передадут нашим бойцам вместе с медикаментами, которые фонд "Разом" на постоянной основе отправляет в зону боевых действий. "Мы все хотим, чтобы нашим парням стало светлее на душе, когда вместе с медикаментами они получат эти трогательные детские картины. Пусть они увидят – за что сражаются, ради чего рискуют своими жизнями", - сказала Людмила Русалина.

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