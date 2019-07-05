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Блэкаут в Луганске: оккупанты на два дня оставят город без электричества

5 июля, 11:12

С вечера пятницы по утро воскресенья жители ОРЛО останутся без света, воды и связи

Фото: Pixabay

5–7 июля по всей оккупированной местными боевиками и российскими военными территории Луганской области (ОРЛО) состоится очередное плановое отключение электроэнергии.

Об этом в своем блоге пишет жительница Луганска Яна Викторова .

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"Подружка, которая работает за границей, спросила, слышала ли я об очередном ремонте электросетей? Ей, видимо, там это как-то ближе. Я стала спрашивать у всех знакомых здесь, и все стали открещиваться – "утка" очередная, как это сейчас бывает. Спросили даже у работников электросетей на ремонтной машине – они тоже ответили отрицательно. А после, когда все почти утихло, об отключении сообщили официально – запасайтесь элементами питания на эти два дня. Будут снова что-то чинить, переподключать и тестировать. Это значит, что с вечера пятницы по утро воскресенья мы будем без света, воды и связи", -- сообщает Яна Викторова.

Также стало известно, что на оккупированной территории создан штаб, а люди советуют друг другу укрывать морозилки одеялами.

На промышленные предприятия отправляют предупреждения об отключении электричества

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что, на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжает ухудшаться социально-экономическая обстановка – жизнь дорожает, зарплаты задерживают и зреет бунт .

Больше читайте в блоге жительницы Луганска: "Без света, или Темные будни в ОРДЛО"


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Тег луганск, электричество, блэкаут, Яна Викторова

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