"Блестящая операция": волонтер рассказал о разгроме ДРГ – 10 боевиков уничтожены и ранены
Все произошло быстро, неожиданно и жестко, пишет Юрий Мысягин
Несколько дней назад бойцы ВСУ из состава Операции объединенных сил на Донбассе разгромили диверсионно-разведывательную группу противника. Потери боевиков составили 10 человек убитыми и ранеными.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, на одном из участков бойцы ООС неоднократно фиксировали ДРГ противника. Сама группа была довольно внушительной – более 10 человек. Бойцы ВСУ пытались вычислить, где они могут появиться в следующий раз. И на некоторых участках, где те могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.
"Несколько дней назад группа была обнаружена. В операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ", – пишет волонтер.
Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", – рассказывает Мысягин.
"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. Шесть человек "200-х", четыре человека "300-х". Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери", – добавил волонтер.
Напомним, сайт "Сегодня" со ссылкой на Мысягина сообщал, что украинские военные подбили вражеский танк и блиндаж боевиков в Луганской области.
На днях офицер ВСу Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения "опорника" боевиков. На одном из взводных опорных пунктов российско-оккупационных войск боевики "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициях, а не по окопам", за что были наказаны бойцами ООС.
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