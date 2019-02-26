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"Блестящая операция": волонтер рассказал о разгроме ДРГ – 10 боевиков уничтожены и ранены

Сегодня, 22:01

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, пишет Юрий Мысягин

Facebook операции Объединенных сил
Facebook операции Объединенных сил.
"Блестящая операция": волонтер рассказал о разгроме ДРГ – 10 боевиков уничтожены и ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/545/7d8/5c55457d8e402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/545/7d8/5c55457d8e402.jpg Украина Все произошло быстро, неожиданно и жестко, пишет Юрий Мысягин

Несколько дней назад бойцы ВСУ из состава Операции объединенных сил на Донбассе разгромили диверсионно-разведывательную группу противника. Потери боевиков составили 10 человек убитыми и ранеными.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, на одном из участков бойцы ООС неоднократно фиксировали ДРГ противника. Сама группа была довольно внушительной – более 10 человек. Бойцы ВСУ пытались вычислить, где они могут появиться в следующий раз. И на некоторых участках, где те могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия.

"Несколько дней назад группа была обнаружена. В операции по уничтожению ДРГ врага участвовали две совсем разные команды ВСУ", – пишет волонтер.

Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", – рассказывает Мысягин.

"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. Шесть человек "200-х", четыре человека "300-х". Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и к тому же у нас ни одной потери", – добавил волонтер.

Напомним, сайт "Сегодня" со ссылкой на Мысягина сообщал, что украинские военные подбили вражеский танк и блиндаж боевиков в Луганской области.

На днях офицер ВСу Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения "опорника" боевиков. На одном из взводных опорных пунктов российско-оккупационных войск боевики "совсем потеряли страх и начали вразвалочку ходить на позициях, а не по окопам", за что были наказаны бойцами ООС.

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Тег разгром, ДРГ, Мысягин, боевики Донбасса, потери боевиков

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Источник:

Сегодня

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