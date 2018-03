Автор "Плана Маршалла" для Украины: "Запад должен показать стране перспективу"

В сегодняшней статье "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год" сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины). Ее уже представили в Брюсселе и, по словам главного лоббиста EPU, бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса, повезут на саммит G7 в Канаду в июне, Международную конференцию по вопросам реформ в Украине в Копенгаген и саммит Украина-ЕС в июле.

В блиц-интервью сайту "Сегодня", которое мы записали на форуме "Европа-Украина" в Жешуве (проходил 13-14 марта), Андрюс Кубилюс рассказал, что до саммита G7 Украина должна подготовить список приоритетных инвестиционных проектов по неосвоенным ранее грантам и фондам ЕС на 5 млрд евро, прежде чем просить о новом финансировании. Также в планах создать новое инвестагентство на базе уже существующего Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при Кабмине (который и готовит список приоритетных инвестиционных проектов). А новым стимулом для этого, по словам Кубилюса, станет новый пакет реформ, о котором премьер Владимир Гройсман объявит в конце марта.

- У нас уже с вами традиция записывать интервью в Польше. В последний раз мы виделись на Экономическом форуме в Кринице в сентябре прошлого года. Тогда вы говорили, что вот-вот и "План Маршалла для Украины" будет, но как-то все затихло.

- Почему затихло, не знаю, но работа продолжается. Я вот недавно был в Киеве, до этого уже после Нового года – в Берлине, Брюсселе и Копенгагене. Несмотря на отсутствие политических дебатов в прессе по "Плану Маршалла" мы по-прежнему считаем, что можно приблизиться к началу его воплощения в последующие полгода. Для этого есть хорошее окно возможностей. Во-первых, вначале июня в Канаде пройдет саммит "Большой семерки" (8-9 июня – Авт.). Мы на него делаем большую ставку, уже были в Оттаве, общались с послом Канады в Киеве. Во-вторых, в конце июня в Копенгагене (Дания) пройдет вторая конференция по реформам в Украине, первая была в Лондоне (27 июня в Копенгагене пройдет Международная конференция по вопросам реформ в Украине – Авт.). И в-третьих, где-то в середине июля будет очередной саммит Украина-ЕС. То есть, в ближайшие полгода есть как минимум три большие площадки, где наши идеи могут привлечь внимание и получить новый стимул к реализации.

- Я так понимаю, что за год "План Маршалла для Украины" претерпел существенных изменений…

- Весь так называемый "План Маршалла" (European plan for Ukraine – Европейский план для Украины – Авт.) можно разделить на четыре этапа (смотри документ ниже – Авт.). Очень многое сейчас зависит от самого Киева. Первая проблема или первый шаг продвижения "Плана Маршалла" – решить вопрос старых денег (old money – шаг №1 в документе – Авт.). Пока мы все это обсуждали в Брюсселе и Киеве выяснили, что с 2014 года со времен Революции Достоинства самые разные международные финансовые институции предложили для инвестиций в реальную экономику Украины, а это как раз то, что мы ищем, около 7 млрд евро. Украина сумела использовать только 1,5 млрд евро. А мы в "Плане Маршалла" говорим о 5 млрд ежегодных инвестиций в украинскую экономику. То есть, у Украины уже есть чуть больше неиспользованных 5 млрд евро (здесь и помощь ЕБРР, и Мирового банка). И нужно показать, что Украина их сможет эффективно использовать. Конечно, это займет время, так просто ничего не делается. Мы предлагаем создавать специальное агентство. Мы уже обсудили эту идею с правительством, они в этом направлении двигаются.

- Да, еще в ноябре в интервью сайту "Сегодня" вы говорили, что нужно создать специальное инвестиционное агентство, которое бы как раз и занималось освоением донорских средств.

- Да, мы уже говорили с Владимиром Гройсманом, они будут усиливать агентство по инвестициям (Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при Кабмине, возглавляет Данило Билак – Авт.). Они уже готовят список приоритетных инвестиционных проектов как раз по этим неиспользованным 5 млрд евро. Это станет первым шагом к воплощению "Плана Маршалла" в жизнь. Вы же понимаете, что инвесторы не будут вкладывать свои деньги, если видят, что Украина не может использовать уже имеющиеся грантовые, кредитные и фондовые средства.

- В прошлом году мы уже потеряли третий транш макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро. Во Всемирном банке неоднократно заявляли, что Украина не может освоить уже предоставленные средства.

- Украине сейчас нужно показать, что она в состоянии эффективно использовать уже имеющиеся инвестиционные ресурсы. В конце марта Гройсман объявит о новом пакете реформ, которые как раз и будут направлены на рост экономики и привлечение инвестиций. Агентство по инвестициям при Кабмине должно подготовить список приоритетных инвестиционных проектов. И на саммите G7 лидеры могли бы сказать: если до конца следующего года Украина покажет, что она умеет использовать вот эти "старые деньги", что у нее хватает мотивации на реформы, но нужно заранее четко договориться, какие это должны быть реформы, тогда мы поддержим предоставление новых инвестиций (пакет реформ reform package – второй шаг European plan for Ukraine – Авт.).

- Но вряд ли украинская власть пойдет на непопулярные решения и реформы накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году.

- Запад должен показать Украине перспективу (обещание новых денег promise of new money – третий шаг European plan for Ukraine – Авт.). В этом и заключается наш "План Маршалла" – все достаточно просто. Мы сейчас фокусируемся на саммите G7, Копенгагене и саммите Украина-ЕС. Вот эти 5 млрд евро "старых денег" они не теряются, как, к примеру, 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС, о которой вы вспомнили. Еще раз подчеркну, что они "висят" с 2014 года, просто у Украины по сегодняшний день не было ясного понимания, на какие главные проекты как национального, так и регионального масштаба их использовать. Как раз сейчас такой список проектов готовится. Но не думайте, что написать проект это такое простое дело. Для подготовки нормального проекта необходимо от 12 до 18 месяцев.