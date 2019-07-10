Блогер назвал новые имена уничтоженных боевиков "Л/ДНР"

Молодые парни становятся жертвами российской пропаганды, берут оружие в руки и гибнут на передовой

Антон Крыжко / Фото: Соцсети.

Широкой общественности становятся известны новые имена боевиков т.наз. "Л/ДНР", уничтоженных на Донбассе.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, например, 7 июля в районе Докучаевска Донецкой области был ликвидирован некий Роман Захаренко.

Роман Захаренко

22-летний житель Макеевки служил в т.наз. "5-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса" оккупационных российских войск на Донбассе. Судя по сообщениям украинской разведки, Захаренко стал одним из двоих уничтоженных 7 июля боевиков.

Название

Также стало известно, что ровно год до этого погиб дончанин Антон Крыжко, при этом обстоятельства его смерти требуют уточнения.

Как следует из данных Центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", Крыжко служил в банде "Оплот" и даже получил ранение в июне 2015 года под Красногоровкой (в нескольких километрах к западу от оккупированного боевиками Донецка), поэтому обращался в медицинские учреждения т.н. "ДНР/ЛНР".

Из профиля в соцсетях можно было узнать, что 25-летний Крыжко работал охранником и даже пытался учиться в т.наз. "Донецком техникуме химических технологий и фармации", а также в оккупационном "Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", однако учеба плохо сочеталась со службой в банде.

25-летний Крыжко пытался найти работу и в рассылаемых резюме указывал, что имеет опыт боевых действий.

Антон Крыжко

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о гибели боевиков с позывными "Бах", "Гроз" и наемника из Подмосковья .

А офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщал, что, по итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 34 оккупантов и порядка 62 – получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили семеро оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

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