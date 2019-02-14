Боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери

Жарко было в районе Лебединского и Травневого, Авдеевки и Крымского

Facebook 93-й ОМБР ВСУ "Холодный Яр".

Боевики атаковали ВСУ на Светлодарской дуге и под Мариуполем и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/933/387/5c5933387b4a3.jpg 2019-02-14T07:15:00+02:00 Украина Жарко было в районе Лебединского и Травневого, Авдеевки и Крымского

Вчера, 13 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции наших защитников:

дважды – из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел – с применением станковой противотанкового гранатомета – в районе села Водяное;

из минометов калибра 120 мм – вблизи Лебединского;

дважды – из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя (под Мариуполем);

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников:

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе села Крымское;

из крупнокалиберных пулеметов – позиции наших военных вблизи Новолуганского;

из вооружения БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета – в районе Травневого (Светлодарская дуга).

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

Напомним, днем ранее, 12 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Ответным огнем ВСУ, по данным разведки, три оккупанта были уничтожены и трое ранены.

11 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз с применением запрещенного "Минском" вооружения. Ответным огнем ВСУ подавили вражеский огонь – боевики понесли потери: один оккупант был уничтожен и один ранен.

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