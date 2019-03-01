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Боевики бьют из тяжелого вооружения: Наев рассказал про обострение на Донбассе

Сегодня, 14:39

Боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам ООС, отметил генерал

Фото: Минобороны РФ
Боевики бьют из тяжелого вооружения: Наев рассказал про обострение на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e4/7b7/5c77e47b788c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e4/7b7/5c77e47b788c9.jpg Украина Боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам ООС, отметил генерал

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает обострение ситуации на Донбассе. Боевики с начала года стали активней применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию, минометы. Однако бойцы ВСУ достойно отвечают врагу.

Об этом он рассказал в интервью "Тиждень.ua".

По его словам, обострение на фронте обусловлено стремлением российских оккупантов дестабилизировать ситуацию на Донбассе и показать миру якобы их способность диктовать свои условия.

"Ситуация в районе проведения ООС обострилась. Произошло это по инициативе врага, который с начала года очень активно начал применять противотанковые ракетные комплексы, перешел к массированному использованию минометов. Несколько дней назад противник применил корректируемый снаряд "Краснополь", который производится только в РФ", – рассказал Наев.

Также генерал отметил, что оккупанты активно готовят артиллерию и отрабатывают нанесение ударов под руководством российских кураторов.

"Враг активно готовит свои артиллерийские подразделения: один раз в неделю под руководством российских кураторов осуществляется подготовка артиллерийских и минометных подразделений оккупационных войск. Выводятся пункты управления, на позиции выдвигаются артиллерийские и минометные подразделения и отрабатываются огневые задачи", – подчеркнул он.

Наев объяснил, что и бойцы ВСУ не сидят сложа руки и постоянно дают жесткие ответные удары по врагу, нанося урон боевикам.

"Предвидя в дальнейшем возможность массированного применения тяжелой ствольной артиллерии, в ОС принимаются меры по подготовке собственных артиллеристов. Мы используем беспилотные летательные аппараты, системы, которые уменьшают время передачи команд управления на ведение артиллерийского огня и обслуживания стрельб. Все это является разработкой украинского оборонного комплекса, и мы всегда готовы дать адекватный ответ", – подытожил командующий ООС.

А тем временем отметим, что у ВСУ скоро могут появиться комплексы, способные обнаружить артиллерию врага. Директор Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2", которым занимается львовское предприятие "Лорта".

Про обстрелы на передовой и о ситуации на Донбассе смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Донбасс, боевики, артиллерия, обострение, Наев

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