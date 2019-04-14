Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение
Дежурные артрасчеты боевиков находились в постоянной готовности к нанесению огневых ударов по позициям ООС
В течение последней недели в оперативной группировке российских оккупационных войск на Донбассе был фиксирован ряд мероприятий по повышению боеготовности и обману украинских военных.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, дежурные артиллерийские расчеты противника находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводились тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах "Покровский" и "Удалой", в качестве воздушной цели использовались БПЛА "Орлан-10" (производство РФ), а также оборудовались ложные артиллерийские позиции.
Кроме того:
- согласно единому плану Южного ВО ВС РФ, в 1 и 2 АК т.наз. "Л/ДНР" проводились учебные стрельбы с артиллерийскими, зенитными и минометными подразделениями на полигонах "Восточный" и "Центральный;
- в частях и подразделениях 1 и 2 АК т.наз. "Л/ДНР" проводятся батальонные тактические учения на полигонах "Южный" и "Центральный". В рамках занятий, личный состав приводился в степень боевой готовности "Военная угроза";
- в частях и подразделениях 1 и 2 АК т.наз. "ЛДНР" была проведена проверка УКВ радиосвязи системы связи пунктов управления обоих АК;
- 7 апреля с.г. военнослужащие 2 АК т.наз. "ЛНР" провели "радиоигру" с целью введения в заблуждение подразделений Объединенных сил по потерям личного состава и техники во время проведения обстрелов.
Напомним, ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе и рассказал, что у противника в ход пошли миномёты, зенитные установки и вооружение бронемашин.
Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.
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