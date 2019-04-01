Боевики "ДНР" несут потери: в России умер от ран экс-соратник "Стрелкова"
36-летний Денис Курнаухов до самой смерти оставался инвалидом
Российские оккупанты и воюющие на их стороне местные коллаборационисты и предатели несут потери даже после того, как бегут из Украины.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его данным, 11 марта в России от инфаркта миокарда скончался 36-летний уроженец Норильска (РФ) и потом – житель Славянска Донецкой области Денис Карнаухов (позывной "Лебедь").
Как сообщает сайт "Миротворец", воевавший под началом российского наемника Игоря Гиркина (позывной "Стрелков", "Стрелок"), Карнаухов в июле 2014 года получил тяжелое ранение обеих ног и до самой смерти оставался инвалидом. У него осталась семья – жена-коллаборационистка и две несовершеннолетние дочери, все – живут в Ставропольском крае.
Поскольку смерть постигла "Лебедя" внезапно, а с работой в поселке очень сложно – на похороны пришлось брать кредит.
Напомним, ранее в сети назвали имя и показали фото уничтоженного боевика, которого "ужалил" снайпер .
Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.
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