Боевики "ДНР" обстреляли украинскую армию: ранен солдат

За сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

Начиная с 7 утра и до 6 часов вечера боевики незаконного вооруженного формирования "ДНР" 15 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных на Донбассе.

Как сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС), за сегодняшний день тяжелое вооружение не применялось. Боевики использовали в основном гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Атакованы были позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Противотанковыми управляемыми ракетами были обстреляны защитники Павлополя и Лебединского.

За сегодняшний день пострадал один украинский военнослужащий. О степени его ранений в ООС не сообщают.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", – констатировали в пресс-центре.

Стоит отметить, что ситуация остается более спокойной, чем вчера, когда украинские военные 36 раз попали под обстрелы.

Как сообщалось, 9 августа боевики т.н. "ДНР" применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Напомним, что днем ранее во время обстрелов окрестностей Донецка умер 34-летний боец Виктор Кандалюк – у солдата не выдержало сердце.