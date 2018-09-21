Боевики из тяжелых пушек и минометов ударили по ВСУ, получили "ответку" и понесли потери

За прошлые сутки, 20 сентября, ситуация на Донбассе была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Лебединского и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 120 мм оккупантами был совершен на Луганском направлении по опорному пункту наших войск у Крымского.

Также вчера утром, в шесть часов оккупанты из артиллерии калибра 122 мм обстреляли населенный пункт Широкино, что на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта были уничтожены, четверо ранены.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил у Крымского на Луганском и Водяного – на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее, 18 сентября, боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге и под Мариуполем. Противник применил противотанковые комплексы и 120 мм минометы. Ответным огнем ВСУ один боевик был уничтожен и трое – ранены.

18 сентября боевики также обострили ситуацию на Светлодарской дуге: противник и ВСУ понесли ощутимые потери – два военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения, в ответ три оккупанта были уничтожены, пятеро – ранены.