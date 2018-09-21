Боевики из тяжелых пушек и минометов ударили по ВСУ, получили "ответку" и понесли потери

Сегодня, 07:21

Противник обстрелял передовую украинских войск у Крымского и Широкино

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 01
Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 01

За прошлые сутки, 20 сентября, ситуация на Донбассе была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Трижды – с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе Лебединского и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 120 мм оккупантами был совершен на Луганском направлении по опорному пункту наших войск у Крымского.

Также вчера утром, в шесть часов оккупанты из артиллерии калибра 122 мм обстреляли населенный пункт Широкино, что на Приазовье. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта были уничтожены, четверо ранены.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил у Крымского на Луганском и Водяного – на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет.

000_35

Напомним, сутками ранее, 18 сентября, боевики обострили ситуацию на Светлодарской дуге и под Мариуполем. Противник применил противотанковые комплексы и 120 мм минометы. Ответным огнем ВСУ один боевик был уничтожен и трое – ранены.

18 сентября боевики также обострили ситуацию на Светлодарской дуге: противник и ВСУ понесли ощутимые потери – два военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил легкие ранения, в ответ три оккупанта были уничтожены, пятеро – ранены.
Донбасс, боевики, обстрелы, минометы, широкино, Крымское, ответка, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики из тяжелых пушек и минометов ударили по ВСУ, получили "ответку" и понесли потери". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus

"Отправились в мир иной": волонтер рассказал о серьезных потерях боевиков в Луганской области

19 Августа, 10:17

Пятеро боевиков были уничтожены на передовой или скончались в больнице

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Подробности боя под Горловкой: ВСУ разгромили диверсионную группу, противник понес потери

14 Августа, 09:47

ДРГ по лесополосе пыталась зайти в тыл украинских военных, но была обнаружена
Загрузка...

Донбасс

фото из открытых источников

Ситуация под Горловкой и на Луганском направлении: волонтер рассказал об ощутимых потерях боевиков

14 Августа, 04:32

Ударом из ПТУРа был уничтожен опорный пункт боевиков

Донбасс

ВСУ пощипали боевиков под Донецком / Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

"Жара" под Донецком: волонтер рассказал о потерях боевиков под ДАПом и Ясиноватой

7 Августа, 10:20

В нейрохирургию ДОКТМО свозят тяжело раненых боевиков
Загрузка...