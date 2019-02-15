Боевики "ЛНР" что-то задумали: готовят новый батальон, обновили радиосети
Оккупанты обращают особое внимание на тех, кто имеет опыт боевых действий
В дополнение к уже существующим несколько лет трем отдельным мотострелковым бригадам и одному полку, во "2-м армейском корпусе ЛНР" решили сформировать новый отдельный батальона численностью не менее 260 "штыков".
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, при приеме на воинскую службу предпочтение отдается лицам, имеющим опыт ведения боевых действий, особенно тщательно проверяется уровень лояльности к т.н. "действующей власти ЛНР".
Кроме того, неделей ранее была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК "ЛДНР", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что кураторы из РФ "закручивают гайки" боевикам и запретили разбазаривать горючее . Они также разослали подчинённым частям и подразделениям приказы с требованием начать создавать его запасы непосредственно в бригадах и полках.
Также сообщалось, что боевики "ЛНР" хотят до весны сформировать новые тактические группы , а морпехи "ДНР" проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка.
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