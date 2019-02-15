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Боевики "ЛНР" что-то задумали: готовят новый батальон, обновили радиосети

Сегодня, 04:28

Оккупанты обращают особое внимание на тех, кто имеет опыт боевых действий

Facebook Генерального штаба ВСУ
Facebook Генерального штаба ВСУ.
Боевики "ЛНР" что-то задумали: готовят новый батальон, обновили радиосети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de4/1e3/5c4de41e39b5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de4/1e3/5c4de41e39b5d.jpg Украина Оккупанты обращают особое внимание на тех, кто имеет опыт боевых действий

В дополнение к уже существующим несколько лет трем отдельным мотострелковым бригадам и одному полку, во "2-м армейском корпусе ЛНР" решили сформировать новый отдельный батальона численностью не менее 260 "штыков".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, при приеме на воинскую службу предпочтение отдается лицам, имеющим опыт ведения боевых действий, особенно тщательно проверяется уровень лояльности к т.н. "действующей власти ЛНР".

Кроме того, неделей ранее была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК "ЛДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что кураторы из РФ "закручивают гайки" боевикам и запретили разбазаривать горючее . Они также разослали подчинённым частям и подразделениям приказы с требованием начать создавать его запасы непосредственно в бригадах и полках.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" хотят до весны сформировать новые тактические группы , а морпехи "ДНР" проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка.

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Тег вербовка, батальон, Тымчук, боевики Донбасса

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Источник:

Сегодня

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