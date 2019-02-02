Боевики "ЛНР" что-то затевают: создают в Краснодоне запасы снарядов и ракет
Оккупанты ждут поставки из России дополнительных запасов боеприпасов
На оккупированной боевиками т.наз. "ЛНР" и российскими военными территории Луганской области противник создает запасы снарядов и ракет.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в приграничном с Россией городе Сорокино (бывший Краснодон) противник создает оперативный резерв ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Командование российских оккупационных войск проводит мероприятия по организации долгосрочного хранения, охраны и обороны данного объекта.
Кроме того, на указанном объекте проводится подготовка к размещению дополнительных запасов боеприпасов, которые в ближайшее время поступят с территории РФ, на случай активизации боевых действий, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе замечено большое количество техники противника – боевики развернули более 100 танков и пушек. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100 единиц тяжелого вооружения оккупантов, в основном танки и артиллерию.
Также сообщалось, что военный эксперт назвал причину снижения активности боевиков и временного "затишья" на Донбассе.
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