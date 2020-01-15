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Боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированный город и состряпали фейк о ВСУ

15 января, 04:30

Несколько мирных жителей получили ранения, сообщает украинская разведка

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов / Фото: AFP

Командование боевиков т.наз. "Л/ДНР" в очередной раз попыталось дискредитировать Вооруженные силы Украины на Донбассе.

Об этом пресс-служба Министерства обороны Украины сообщает со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Как стало известно украинской разведке, 10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в оккупированном Алчевске Луганской области 4-й отдельной мотострелковой бригады т.наз "2-го армейского корпуса ЛНР" устроило провокационный обстрел позиций Объединенных сил.

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При этом оккупанты попали в район жилых домов города областного подчинения Голубовка (бывший Кировск) на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранения, в т.ч. тяжелые, получили гражданские лица.

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Чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, противник в очередной раз прибегли к распространению фейковой информации через местные и российские СМИ, говорится в сообщении украинского Минобороны.

Ранее сообщалось, что оккупанты провоцируют украинских военных на открытие огня, чтобы российские пропагандисты сняли об этом фейковые сюжеты .

Также сообщалось, что российское командование приказало рассылать провокационные СМС-сообщения жителям оккупированных территорий и военнослужащим украинской армии с целью психологического воздействия на них. Причиной стало недоверие людей к оккупантам после подрыва моста в Луганске.

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