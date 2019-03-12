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Боевики на Донбассе развернули позиции возле домов: жители недовольны

Сегодня, 04:30

Оккупанты привели части и подразделения 1-го и 2-го "армейских корпусов" в высшую степень боевой готовности

Фото: Минобороны РФ
Боевики на Донбассе развернули позиции возле домов: жители недовольны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffb/4b7/5c6ffb4b78057.jpg Украина Оккупанты привели части и подразделения 1-го и 2-го «армейских корпусов» в высшую степень боевой готовности

В конце февраля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты провели командно-штабное учение "Оттепель-2019" "по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" при участии всех подконтрольных им силовых структур.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе учения отрабатывали вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывания пунктов временного размещения пострадавших, обеспечения их предметами первой необходимости, в т.ч. выявление и задержание разведывательных групп.

Во время мероприятия отмечалось приведение частей и подразделений 1-го и 2-го "армейских корпусов" оккупационных войск в высшую степень боевой готовности, развертывание пунктов управления и пунктов приема личного состава с практической отработкой вопросов приема военнообязанных. При этом части и подразделения 1 и 2 АК развертывали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о неравных условиях войны и объяснил, что почему у артиллерии ВСУ на Донбассе возникла большая проблема .

Также было опубликовано видео удара ВСУ, которые подбили танк и блиндаж боевиков.

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Тег эвакуация, учения, диверсанты, Тымчук, боевики Донбасса

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Сегодня

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